Overzicht amateurvoetbal: Topper Avanti'31 - Real Lunet eindigt onbeslist, Prinses Irene onderuit

OverzichtNadat de vorige speelronde volledig werd afgelast, mogen deze zondag alle teams het veld weer op. Wat heeft jouw ploeg gedaan? Bekijk het hier in ons overzicht.

Derde Divisie Zondag

- ADO’ 20-Dongen 3-6 (3-0). 23. Van de Waard 1-0, 34. Mazreku. 2-0, 45. Van Leiden. 3-0, 60. Koenen. 3-1, 67. Schilders. 3-2. Schilders. 68. 3-3, 74. Kools. 3-4. 86. Van Zon. 3-5. 89. Schilders. 3-6. Ron Timmers, coach Dongen: ,,Ongelooflijk hoe we ons terug knokten in de wedstrijd na een 3-0 achterstand. Dit heb ik nog nooit meegemaakt, niets dan lof voor de jongens.”

- Blauw Geel'38-JVC Cuijk 1-5 (0-1). 38. Renirie 0-1, 46. Van Vessem 1-1, 60. Alakmak 1-2, 66. Visser 1-3, 81. Van der Laan (pen.) 1-4, 85. Alakmak 1-5. Blauw Geel'38-trainer Niels van Casteren: ,,In het eerste halfuur waren we oppermachtig. Toen hadden we het moeten beslissen.”

Hoofdklasse B

- Baronie - OSS'20 1-1 (0-1). 26. De Groot 0-1, 70. Tjen-Fooh 1-1. OSS'20-trainer Bertran Kreekels: ,,Dit was onze slechtste wedstrijd van het seizoen. We hebben een punt gewonnen.”

- EHC-UDI-19 1-6 (1-1). 17. 1-0, 34. Gakpo 1-1, 46. Wassenberg 1-2, 48. Van Hout 1-3, 55. Pennings 1-4, 60. L. Van Geelkerken 1-5, 75. Van Hout 1-6. UDI'19-trainer Bert Ruijsch: ,,Dit is een terechte overwinning. Hij komt voor ons op het juiste moment."

ZUID 1

Eerste klasse C

- HVCH - Brabantia 1-2 (0-1). 6. Koenders 0-1, 82. 0-2, 83. Roefs 1-2. HVCH-trainer Maarten van Vugt: ,,We liepen door die vroege tegengoal al vroeg achter de feiten aan. Brabantia is een goede tegenstander.”

Oirschot V - Nemelaer 1-1 (1-1). 26. Buvens 0-1, 34. Swaanen 1-1. 80, Rood: 80. Van Gestel (Oirschot V, 2x geel). ,,Nemelaer heeft een goede ploeg en dat lieten ze vandaag ook zien. Daarom ben ik tevreden met een punt tegen mijn oude club.”, vond trainer Piet Drijvers van Oirschot ,,Qua voetbal en qua kansen hadden we vandaag moeten winnen”, vond Nemelaer verdediger Jorg Schapendonk.

Derde klasse C

- Taxandria - Nieuwkuijk 2-1 (1-0). 34. Van de Ven 1-0, 78. 1-1, 82. Van de Ven 2-1. Taxandria-coach Edwin Verheijen: ,,Als we elke week deze beleving tonen, dan volgen de benodigde punten vanzelf.”

Derde klasse D

- Hilvaria - Spoordonkse Boys 6-4 (3-1). 17. Van Rijswijk 1-0, 30. Hendriks 2-0, 36. D. van Agt 3-0, 67. Van de Wiel 4-1, 71. Van Unen 4-2, 72. Van Rijswijk 5-2, 82. Hendriks 6-2, 87. Van Unen, 90. Van Unen 6-4. Hilvaria-coach Henri van de Braak sprak van een verdiende overwinning: ,,aar wel eentje die tot stand kwam zonder groots spel van onze kant. Beide defensies lieten de nodige steken vallen.” Collega Jasper van Hoof was het daar mee eens: ,,Achterin was het ook bij ons te naïef. Als wij meer geloof getoond hadden, was hier echt wel iets mogelijk geweest.”

Vijfde klasse D

- OSC'45 - HRC'14 1-1 (1-1). 15. Van Hassel 1-0, 35. Broeders 1-1. OSC'45-trainer Jeroen Beekwilder: ,,De eerste 20 minuten speelden we schitterend voetbal, daarna zakte het weg.” HRC'14-trainer Harald van Deelen: ,,Na rust kregen we de beste kansen. Er had vandaag meer ingezeten.”

- Hedel - RKVSC 3-0 (1-0). 10. Junatowski 1-0, 55. Van der Star 2-0, 70. Van der Star 3-0. Hedel-trainer Wilco van Houtum: ,,We hebben vandaag dik verdiend gewonnen.”RKVSC-interimtrainer Herman Bergacker: ,,Hedel heeft geprofiteerd van onze conditie-achterstand.”

- Jan van Arckel - Ravenstein 1-1 (1-1). 20. Omar 0-1 (pen), 25. T. de Looijer 1-1. ,,De ploegen waren in evenwicht dus dit gelijkspel is een terechte uitslag”, aldus trainer Lars van Kan van Ravenstein. Jan van Arckel-interimtrainer Bart Goesten: ,,We hebben vandaag goed gespeeld.”

- Maaskantse Boys - Heerewaarden 2-0 (1-0). 11. Van de Burgt 1-0, 78. Van Gaal 2-0. Bijzonderheid: 55. Christian Broekmeulen (Heerewaarden) mist een strafschop. Heerewaarden-trainer Marien van Tussenbroek: ,,We zijn continu op zoek geweest naar de gelijkmaker.” Volgens Maaskantse Boys-trainer Maurizio Atzeni maakte zijn ploeg het zichzelf onnodig moeilijk. ,,We speelden te slordig, zowel in de opbouw als in de afwerking waardoor veel kansen onbenut werden.”

- Wadenoijen - DSS'14 1-1 (1-0). 40. 1-0, 55. Makantani 1-1. Rood: 85. Makantani (DSS'14). DSS'14-leider Kees de Vries: ,,De wedstrijd golfde op en neer. Deze uitslag is terecht.”

- SBV - Ophemert 1-5 (1-4). 4. 0-1, 10. 0-2, 21. 0-3, 39. 0-4, 44. Cruijssen (pen.) 1-4, 66. 1-5. Trainer John Putters denkt de reden te weten van deze ruime nederlaag. ,,We speelden met te weinig pit terwijl dat normaal onze kracht is.”

MOSA’4 - SCZ 2-3 (1-3). 15. Hoeks 1-0, 23. 1-1, 25. 1-2, 37. 1-3, 84. Koenders (pen.) 2-3. Elftalleider Nick van den Helm baalde van deze nederlaag. ,,Na een goed begin, sloop door de twee snelle tegendoelpunten angst in onze ploeg en dat gevoel konden we niet meer ombuigen.”

Vijfde klasse E

- Hulsel - Tuldania 2-0 (0-0). 52. Rien van de Wouw 1-0, 83. Rien van de Wouw 2-0. Aanvoerder Stein van Rooij van Hulsel vond het maar een matige vertoning: ,,Het was echt zo'n wedstrijd waarin de eerste ploeg die scoorde zou gaan winnen.” Tuldania-coach Kees Mollen dacht wel te weten waarom zijn ploeg uiteindelijk met de drie punten ging slepen: ,,Het sterke collectief van Tuldania gaf in deze wedstrijd de doorslag.”

- Knegselse Boys - SVSOS 4-2 (2-2). 6. 1-0, 20. Vingerhoets 1-1, 25. 2-1, 37. Meeuws 2-2, 70. 3-2, 77. 4-2. ,,Na onze zeer goede eerste helft volgde een matige tweede. We krijgen te veel onnodige goals tegen, ook vandaag weer,” aldus SVSOS-coach Frank van Dongen.

- Casteren - SDO '39 1-1 (1-1). 17. Hellegers 0-1, 32. 1-1. ,,Na rust werden er twee ballen van de lijn gehaald en misten we nog een grote kans. We scoren te weinig, maar het zat ook niet mee,”aldus coach Niels Gevers.

ZUID 2

Tweede klasse H

- WSC - Erp 3-0 (0-0) 45. 1-0, 80. 2-0, 85. 3-0. ,,We domineerden de eerste helft, maar lieten na om te scoren”, stelt Erp-trainer André Cornelissen. ,,Uiteindelijk alles op niets gespeeld maar is het niet gelukt.”

- Venhorst - Heeswijk 2-1 (1-0) 21. Van de Boogaard 1-0, 66. Van Dijke 1-1, 77. Van de Putten 2-1. Rood: Haast (Heeswijk), Van Dijke (2x geel, Heeswijk). ,,Rommelige openingsfase van beide kanten”, stelt Heeswijk-trainer Marc van de Ven. ,,Hard gewerkt maar te weinig goed voetbal laten zien.” Venhorst-trainer Joost Janssen is blij met de uitslag. ,,We hebben een goed tactisch plan gehandhaafd. Vroeg druk zetten en blijven controleren.”

- Margriet - SSS’18 1-4 (0-1). 0-1, 55. Van Hodijnen 1-1, 1-2, 1-3, 1-4. ,,Teleurstellende uitslag, meer kan ik er niet van maken”, aldus Margriet-oefenmeester Mark Strik. ,,We waren te slordig en dan krijg je dit.”

- EVVC – TGG 5-0 (3-0). 56. Van den Boom 1-0, 15 Van den Boom 2-0, 40. Van de Boom 3-0, 55. Van den Boom 4-0, 76. Van den Boom. ,,Een geweldige wedstrijd van onze kant. Met name voor Gerwin die van den Boom die vijf keer scoorde”, vond EVVC trainer Stephan Hesemans. ,,Kansloos verloren, ook omdat we al meteen de openingsgoal de moed opgaven”, liet TGG trainer Marc van Delft weten.

- BVV - Prinses Irene 0-0. ,,Beide ploeg kregen kansen om te winnen. Dus ik denk dat het gelijkspel wel terecht was”, liet BVV trainer Hans Lathouwers weten.

- Volharding - Helvoirt 1-3 (0-0). 47. 1-0, 52. Meijer 1-1, 54. Meijer 1-2, 80. Van Asseldonk 1-3. ,,Door deze belangrijke zege nemen we gelukkig wat afstand van de degradatiezone”, liet een opgeluchte Helvoirt trainer Roland Timmermans weten.

- Rhode – Emplina 0-0. ,,Het liep vandaag niet bij ons”, vond Rhode trainer Theo van Lieshout. ,,Vooraf teken je voor een puntje bij de koploper”, vond Emplina trainer Erik Meulendijk. ,,Maar gezien de kansen hadden we vandaag moeten winnen.”

Vijfde klasse F

- Elsendorp -– Boerdonk 0-1 (0-1). 32. T. van Alphen 0-1. Trainer Johan Strouken kijkt vol vertrouwen naar de komende duels. ,,We zitten in een goede flow en gaan geen wedstrijd meer verliezen.”

Vijfde klasse G

- VCO - GVV’57 0-2 (0-2). 10. 0-1, 39. 0-2. Trainer Ties van der Zwaan denkt dat er voor zijn ploeg meer in had gezeten. ,, We waren niks minder dan Grave alleen benutten zij wel de kansen die zij kregen.”

- Ruwaard - SCV’58 0-5 (0-2). 5. 0-1, 20. 0-2, 59. 0-3, 82. 0-4, 89. 0-5. Volgens trainer Ger Romeijnders mag zijn ploeg deze verliespartij zichzelf verwijten. ,,Mijn ploeg was niet scherp.”

- Estria - WHV 3-1 (2-1). 6. Van de Wielen (e.d) 1-0, 20. 2-0, 32. Y. van de rakt 2-1, 83. 3-1. Ondanks de nederlaag was trainer Leon van Wanrooy tevreden. ,,We speelden zeker voor rust mooi voetbal en kregen en waren niks minder dan de koploper alleen ontbrak het ons aan geluk .”

- VIOS’38 – Odiliapeel 1-2 (1-1). 23. 1-0, 36 Van de Pol 1-1, 90. Adam 1-2. ,,In de strijd bovenin doen we goed zaken door deze knappe overwinning tegen een directe concurrent ”, aldus trainer Maarten van Stiphout.

VROUWENVOETBAL

Hoofdklasse zondag

- Venray - Prinses Irene 3-0 (1-0). 18. Van de Laar 1-0, 69. Wijnands 2-0, 71. Van der Steen 3-0. Prinses Irene-trainster Edith Martens: ,,We hebben als team te weinig gebracht vandaag. We creëerden te weinig kansen.”

Eerste klasse D

- Nijnsel - DSE 0-4 (0-3). 6. 0-1, 30. 0-2, 41. 0-3, 70. 0-4. Nijnsel-trainster Marijke Verheijen: ,,Het niveauverschil was te groot. DSE heeft niet voor niets jarenlang in de hoofdklasse gespeeld.”

- OVC’26 - HRC'14 1-2 (0-2). 22. Van Hemert 0-1, 25. Van Hemert 0-2, 46. 1-2. HRC'14-trainer Dingo Timisela: ,,Het was even schrikken na die 1-2, maar we zijn daarna rustig gebleven.

KNVB-Beker 1/8e finale Vrouwen