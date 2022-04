Overzicht | Berghem Sport verliest ruim, Nijnsel pakt eerste overwinning

1C - Woezik – Berghem Sport 3-0 (1-0). 3. 1-0, 76. 2-0, 87. 3-0.

Al vroeg in de wedstrijd kwam Berghe Sport (1C) op achterstand waardoor de bezoekers in de achtervolging moesten. Trainer Willem van de Burgt baalde dat dat niet lukte. ,,Dit is een enorme deceptie. We waren de bovenliggende partij en kregen goede kansen maar toch verliezen we, mede doordat we twee goals cadeau geven. Dat heeft te maken met de onervarenheid van mijn jonge ploeg.” Zondag wacht voor Berghem Sport een bezoek bij koploper HVCH. Van de Burgt kijkt alvast met een knipoog vooruit. ,,Dat wordt een makkie.”

2F - SVSSS – Olympia’18 1-0 (0-0). 88. Ronald Frijters 1-0.

Thuis pakte SVSSS (2F) drie belangrijke punten want door deze winstpartij gaat de ploeg uit Udenhout aan kop in de tweede periode. Trainer Cemal Yilmaz is dan ook dik tevreden. ,,We hebben ondanks de felle hard wind goed gespeeld. We kregen veel kansen maar de bal wilde er maar niet in.” Tot enkele minuten voor tijd de bal na een mooie voorzet van Ramon Dekkers bij Ronald Frijters belandde die de bal binnenschoot.

3B - TGG – Trinitas 0-4 (0-2). 30. Harm van de Ven 0-1, 42. Harm van de Ven 0-2, 80. Max van Dongen 0-3, 83. Freek van de Pas 0-4.

Na een gelijk opgaand begin opende Harm van de Ven namens Trinitas (3B) de score. Dit leek ook de ruststand te worden tot Van de Ven op slag van rust de 0-2 binnenschoot. Volgens trainer Ricardo Aguado van TGG was dit een grote domper. ,,Tegen een goede ploeg net voor de pauze op 0-2 komen was ‘killing’ want we wisten dat het dan heel moeilijk zou worden om nog een goed resultaat te halen. Zeker omdat we in de tweede helft tegen de wind in speelden. In de slotfase speelden we vanwege een blessure met tien man waardoor Trinitas met grote cijfers won maar deze eindstand is wat geflatteerd.”

Trainer Pierre van Berkel van Trinitas was zeer te spreken over zijn ploeg. ,,Tegen een stug TGG hadden we het lastig maar we waren verschillende keren op snelheid gevaarlijk. Door deze overwinning zijn we virtueel periodekampioen want normaal gesproken kan Engelen vanwege onze voorsprong op doelsaldo ons niet meer inhalen.”

3D - PSV – Nijnsel 0-2 (0-1). 43. Stefan Hulsen 0-1, 65. Jelle de Louw 0-2. Rood: speler PSV.

Op bezoek bij middenmoter PSV boekte Nijnsel (3D) haar eerste overwinning van het seizoen. Trainer Carlo Vorstenbosch was uiteraard erg blij na afloop. ,,Dit is een enorme boost voor de moraal van mijn spelers. Ze hebben keihard gewerkt en deze keer is deze inzet beloond.”

Na een lastig begin, knokte Nijnsel zich in de wedstrijd en door een doelpunt van Stefan Hulsen net voor de thee mocht Nijnsel voor de tweede keer dit seizoen met een voorsprong gaan rusten. Halverwege de tweede helft verdubbelde Jelle de Louw de voorsprong en die werd niet meer weggegeven. Trainer Vorstenbosch wil een balletje opgooien bij de KNVB om het competitieprogramma te wijzigen. Lachend: ,,Misschien wonnen we wel door het tijdstip en kunnen we de resterende wedstrijden van dit seizoen op donderdagavond spelen.”

4D - OVC’26 – Audacia 1-1 (1-0). 12. Naoufal Zaagugui 1-0, 46. Ward Ketelaars 1-1.

Trainer Rob van der Kaaij van OVC’26 (4D) baalde na afloop. ,,Ik ben zwaar teleurgesteld. We waren aan een goede reeks bezig van vier overwinningen op rij en nu laten we onnodig twee punten liggen. Na de vroege 1-0 was er niks aan de hand en ik verwachtte dat we de tweede helft de controle konden houden omdat we toen de wind in de rug hadden maar Audacia maakte meteen gelijk. Ondanks de vele kansen die we kregen, hebben we niet meer kunnen scoren.”

De trainer van Audacia, Hans Richters, complimenteerde zijn ploeg. ,,Mijn spelers hebben met man en macht gevochten en zo een gelijkspel behaald. Na een slappe eerste helft, herstelden wij ons goed en was de wedstrijd in evenwicht. In de slotfase stonden we nog wel onder druk maar we bleven overeind.”

5A - Molenschot – FC Drunen 4-0 (0-0). 67. 1-0, 85. 2-0 (pen.), 89. 3-0, 90. 4-0. Rood: Michael Jansen (FC Drunen).

Tot halverwege de tweede helft was het een gelijk opgaande strijd maar volgens trainer Ali Albayrak van FC Drunen kantelde de wedstrijd nadat Molenschot op voorsprong kwam. ,,Daarna begonnen mijn spelers op elkaar te mopperen. En in de slotfase moest mijn keeper met rood vertrekken en liep Molenschot uit naar 4-0. Ik denk dat bij mijn spelers ook de vermoeidheid toesloeg. We hebben de afgelopen weken bijna iedere week een dubbel programma gehad en dat breekt ons nu op.”