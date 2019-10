Overzicht | Berry Sonnenschein schiet Achilles Veen naar vijfde overwinning, Kozakken Boys sprokkelt puntje

zondag 4D Herovina krijgt deksel op neus in Asperen, Peursum speelt Well duizelig

18:58 Binnen tien minuten gaf Herovina een 1-2-voorsprong weg op bezoek bij medekoploper Asperen. Een strafschop en een laat doelpunt gooiden echter roet in het eten van de gasten. Well had op bezoek bij Peursum niets te vertellen. Peursum, dat de eerste vijf wedstrijden van het seizoen allemaal gelijkspeelde, stond na een kwartier al op 3-0 voor om uiteindelijk uit te lopen naar 6-0.