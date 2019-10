Overzicht: Deze amateurvoetbalwedstrijden zijn afgelast

Overzicht | Weer geen zege Kozakken Boys op eigen veld, nipte nederlaag Achilles Veen

5 oktober De supporters van Kozakken Boys worden in eigen huis nog niet veel beloond met punten. Voor de derde keer in vier thuiswedstrijden trokken de Werkendammers aan het kortste eind. In de Hoofdklasse A zakte Achilles Veen van trainer John Karelse terug naar de middenmoot na een nipte nederlaag bij DHSC.