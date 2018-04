Overzicht dinsdagvoetbal: Roda Boys laat dure punten liggen

OverzichtRoda Boys liet in de strijd om de titel in de tweede klasse F dure punten liggen in eigen huis. Papendrecht bleek in het restant van het nog in te halen duel te sterk: 2-3.

Tweede klasse F

Roda Boys/Bommelerwaard - Papendrecht 2-3. 82. 2-3. Op 24 maart werd de wedstrijd in de 75e minuut bij de stand 2-2 gestaakt vanwege een blessure van de scheidsrechter. "Wij pompten de bal naar voren, peurden er een halve kans uit. Zij deden dat ook, kregen meer mogelijkheden. Eentje werd er benut", zag middenvelder Martijn de Wildt van Roda Boys.

Derde klasse D

Sleeuwijk - Sparta'30 2-2 (1-0) 8. Jenner Koek 1-0, 52. Krauweel 1-1, 54. Molhoek 2-1, 68. Visser 2-2. "Dit was onze vierde wedstrijd in tien dagen tijd. En toch hebben we er een aardig resultaat uit kunnen peuren. De ploeg verdient er een groot compliment voor", vond Sparta-trainer Frans van Wijk. "Ik houd een beetje dubbel gevoel aan deze wedstrijd over, want we misten bij de stand 2-1 een paar grote kansen. Achteraf verdient het vechtvoetbal van Sparta'30 een punt", meende Sleeuwijk-trainer Pieter Tuns.

NOAD'32 - Willem II 2-0 (2-0) 11. Schouwenaar 1-0, 14. Fitters 2-0. "Na de 2-0 was het eigenlijk wachten op het derde doelpunt", zag pr-man Anton de Waal. "Dat viel niet, daardoor werd het wat onrustiger bij ons. Maar Willem II kon niet echt een vuist maken." "We begonnen slap, daardoor keken we al binnen een kwartier tegen een achterstand aan. Daarna pakten we het beter op, maar de wedstrijd laten kantelen zat er niet meer in", zag Willem II-trainer Mustafa Demirtas.

Olympia'60 - Haaften 0-3 (0-0) 58. Perdon 0-1, 65. Gerringa 0-2, 76. Gerringa 0-3. "Olympia'60 bakt er na de winterstop maar heel weinig van. We waren dus aan onze stand verplicht om deze wedstrijd te winnen. Na rust maakten we het verschil, toen kwam de eindpass wel aan", zag Haaften-trainer Adrie van Steijn.

Vierde klasse D