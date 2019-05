Overzicht: Dit staat de vijfdeklassers te wachten in de laatste twee wedstrijden van het seizoen

Vijfde klasse C Wat staat er op het spel in de laatste twee duels? Climax in spannende topper, 5 clubs hopen op play-offs

13:00 Het Brabants Dagblad blikt vooruit op de laatste twee speelrondes in het amateurvoetbal. Wie kan nog kampioen worden? Welke ploeg gaat degraderen? Ditmaal in de vijfde klasse C.