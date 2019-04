Overzicht donderdagwedstrijden: Heerewaarden verliest maar met 0-2: ‘Beste wedstrijd van het seizoen’

Dit bericht wordt continu aangevuld:

Eerste klasse C

FC Tilburg – SV TOP 1-2 (0-2) 35. Gijs Apeldoorn 0-1, 44. Stijn van den Broek 0-2, 80. Piet Adams 1-2

Moment van de wedstrijd: SV TOP-coach Chris van den Dungen was na afloop blij dat de drie punten mee naar Oss gingen. ,,Vijf minuten voor het einde mist FC Tilburg een enorme kans op de 2-2, als die erin was gegaan dan hadden we hoogst waarschijnlijk punten verspeeld hier.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: SV TOP had het in de tweede helft lastig tegen FC Tilburg. ,,Na rust kwam FC Tilburg fel uit de kleedkamer. Ze speelde echt degradatievoetbal. Wij hadden daar geen antwoord op en waren vooral aan de bal erg slordig. Desalniettemin ben ik wel tevreden, want mijn spelers hebben keihard gewerkt.”

Vierde klasse F

SDO’39 – Vessem 1-1 (0-1). 4. 0-1, 43. Mike Gevers 1-1.

Moment van de wedstrijd: Vlak voor rust scoorde Mike Gevers uit een mooie aanval. Het doelpunt kwam volledig uit de lucht vallen, want Vessem was de ploeg die kansen creëerde in de eerste helft.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Ondanks dat het onderin dicht bij elkaar staat, kijkt de ploeg van Niels Gevers vooral omhoog: ,,We zitten nu in een flow en blijven er gewoon in.”

HMVV – De Raven 1-1 (1-0). 37. Bram van Lint 1-0.

Moment van de wedstrijd: Ongeveer een kwartier voor tijd werd een doorgebroken speler van HMVV neergehaald. De scheidsrechter had al een aantal kaarten gegeven, maar in deze situatie hield rood op zak.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Ondanks dat HMVV een heel belangrijk punt pakte in de strijd tegen degradatie, overheerste bij leider Johan Luijten de teleurstelling: ,,De Raven steelt hier een punt.”

Vijfde klasse D

Heerewaarden - MOSA’14 0-2 (0-1). 23. Olaf Bosch 0-1, 61. Jesse van Nuland 0-2.

Moment van de wedstrijd: Pas vijf goals maakte het arme Heerewaarden dit seizoen. Tegen MOSA’14 uit Macharen was Sander van Doesburg dicht bij competitietreffer nummer zes. Zijn inzet raakte halverwege de tweede helft de paal. ,,Maar dat was niet de enige keer dat we het doel op een haar na misten”, zag Heerewaarden-coach Eugene Geenen vanaf de zijlijn. ,,We scoorden snel de 1-0 via Stan Koenders, dat was een uitstekend begin helaas hebben we het niet door kunnen zetten, want we waren erg onzuiver in de passing en afronding”, aldus MOSA-leider Nick van den Helm