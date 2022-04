Overzicht | Dongen en Blauw Geel verliezen, OSS’20 wint doelpuntrijk duel

In de derde divisie D van het zondagvoetbal stond voor Dongen vanavond een trip naar Beverwijk op het programma. Lang leek er een puntje mee naar Brabant te gaan, maar in de slotminuut ging het alsnog fout, 2-1. OSS’20 won een doelpuntrijk duel, terwijl Blauw Geel juist met ruime cijfers verloor van Gemert.

DEM – Dongen 2-1 (1-1). 1-0 Twan Verswijveren, 1-1 Fatih Kamaci, 2-1 Ugur Kaya.

Voorafgaand aan het duel was Dongen gewaarschuwd voor de thuisclub, die lang in de gevarenzone bivakkeerde maar uit de laatste vier duels acht punten puurde. ,,Ze hebben voetballend echt geen onaardig elftal,” stelde Dongen-trainer Osman Erbas, die zag dat een mogelijke vierde plaats in rook opging.

,,Zuur, maar uiteindelijk hebben wij zelf te weinig gebracht. Als je dit soort wedstrijden niet wint verdien je ook niet om zo hoog te staan. Het was echt zo’n doordeweekse voetbalavond waar je je op de bank zit te verbijten. Een lange reis, veel regen en een erg harde wind met bovendien ook nog eens een erg onsportief thuispubliek zorgde niet bepaald voor gunstige omstandigheden.” De thuisclub startte furieus en verzamelde al in het openingskwartier drie doelkansen. Het was een opmaat naar meer, want nadat Maxwell Frimpong in de 15de minuut een strafschop miste was het een minuut later wel raak. Dongen kreeg een hoekschop niet goed weg, waarop Twan Verswijveren de bal binnenschoot.

,,Terecht op dat moment,” vond Erbas. ,,Daarna herstelden we ons, gaven weinig meer weg, en kwamen op slag van rust op gelijke hoogte.” Die 1-1 leek ook de eindstand te worden, een score die in de ogen van Erbas een terechte afspiegeling zou zijn geweest: ,,De tweede helft was erg matig van beide kanten.” Opnieuw was het een in eerste instantie afgeslagen hoekschop die Dongen de das om deed. Dit keer was het Ugur Kaya die scoorde en de drie punten in Beverwijk hield.

OSS’20 - Unitas 3-2 (1-0) 25. Kay van de Vorst 1-0, 65. Tom Pijnenburg 2-0, 2-1, 85. Tim Waterink 3-1, 3-2.

Het had een makkelijke wedstrijd kunnen worden, volgens OSS’20-trainer Bertran Kreekels. ,,Maar we hebben het verzuimd om dat te doen’’, sprak Kreekels. ,,We hebben de tegenstander in leven gelaten.’’ Volgens de trainer begon zijn ploeg minder scherp aan de tweede helft, wat ertoe leidde dat Unitas in de laatste minuten nog de aansluitingstreffer maakte. ,,Dan is het nog even billenknijpen.’’ Volgens de oefenmeester was zijn ploeg niet scherp genoeg voorin. ,,Veel mogelijkheden tot grote kansen, maar die we dan niet afmaken.’’

Voor de thuisploeg vielen twee spelers geblesseerd uit. Bart Spierings en Joep van de Rande moesten het veld vroegtijdig verlaten. ,,Dat zijn jongens die altijd in de basis spelen’’, sprak Kreekels. ,,Het waren lichte blessures, maar het is zo weer zondag.’’

Blauw Geel’38 - Gemert 2-5 (2-2) 4. Coen van de Zande 1-0, 8. Ben van de Nieuwenhof 2-0, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5.

Het was een zeer teleurstellende woensdagavond voor Blauw Geel’38-trainer Niels van Casteren. Zijn ploeg kwam al rap op voorsprong, maar gaf het vlak voor en na het rustsignaal weg. ,,We hadden ons goed voorbereid en begonnen fantastisch aan de wedstrijd’’, sprak Van Casteren. ,,Maar na die eerste vijftien minuten schakelde Gemert steeds meer een tandje bij en werd het continu sterker. We waren de grip op de wedstrijd verloren.’’

Zondag moet Blauw Geel tegen HSC’21. ,,Dat is weer een nieuwe wedstrijd’’, sprak Van Casteren. ,,We moeten zorgen dat we daar de drie punten gaan pakken.’’