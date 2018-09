Overzicht | Dongen kan tegen Blauw Geel'38 eindelijk juichen, valse start UDI'19

AmateurvoetbalIn de derde divisie was de Brabantse derby tussen Blauw Geel'38 en Dongen een prooi voor de bezoekers, terwijl UDI'19 een valse start beleeft in de hoofdklasse.

Blauw Geel'38 - Dongen 0-2

Dongen is van de nul af in de derde divisie zondag. De ploeg van trainer Ruud Kaiser won met 0-2 op bezoek bij Blauw Geel'38.

Thomas Schilders maakte beide doelpunten voor de bezoekers. ,,Toch is het een teamprestatie", meende de spits. ,,We hebben er hard voor gewerkt. We waren niet in paniek. We wisten dat we punten zouden gaan pakken."

Hij vond in de tiende en 88ste minuut het doel. Mustafa Güler had net voor de 0-2 nog een vrije trap op de kruising geschoten. ,,We waren vooral in de eerste helft niet best", vond de middenvelder van Blauw Geel'38, die tegen Dongen achterin stond. ,,In de passing waren we slordig. Dat moet echt beter."

Tot overmaat van ramp voor de thuisploeg miste Joey Hellstern vier minuten voor rust een strafschop. Hij mocht aanleggen na een overtreding van Dongen-keeper Wessel Sprangers en schoot over.

RKAVV - UDI'19 3-1

UDI'19 heeft in de hoofdklasse zondag zijn tweede nederlaag op rij geleden. De ploeg van trainer Stefan Hoogsteder ging met 3-1 onderuit op bezoek bij RKAVV.

Die cijfers zijn niet vreemd, want Baronie klopte de Udenaren ook al met 3-1. ,,Maar nu was het beeld iets anders", vond Hoogsteder. ,,We waren voetballend beter dan vorige week. Als we met lef speelden, domineerden we. Al moet ook dat beter, als je met 3-1 verliest."