Overzicht | GDC terug medekoploper dankzij doelpuntrijk gelijkspel BLC, Almkerk klopt GRC 14

‘Spijbel­spits’ Van der Laan vertrekt op huurbasis bij Kozakken Boys

24 januari Jordie van der Laan is per direct weg bij Kozakken Boys. De spits vertrekt op huurbasis naar ASWH, dat eveneens uitkomt in de tweede divisie. Van der Laan maakte in Werkendamse dienst een doelpunt.