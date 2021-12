Overzicht | Gehavende amateurvoetbalcompetitie speelt laatste wedstrijden voor vervroegde winterstop

VOW - Mariahout 0-0 (Vierde klasse F)

De derby tussen VOW en Mariahout werd vanmiddag ingehaald en eindigde in een doelpuntloos gelijkspel. ,,Dit was samen met de uitwedstrijd bij Pusphaira denk ik onze minste wedstrijd van het seizoen”, aldus Tommy Klein Breteler. Bij VOW ging er negentig minuten lang veel fout in balbezit. De ploeg kwam over de hele wedstrijd gezien ook tot slechts één doelpoging. Verder was het aan doelman Niek van Zutphen te danken dat er in ieder geval nog een punt werd gepakt. ,,We hebben de afgelopen twee weken niet getraind. Dat voelde ik vandaag wel op het veld. Met name in de slotfase”, vertelde Stein Klein Breteler.