OVERZICHT | GRC’14 speelt doelpuntrijk gelijk, HRC’14 houdt van doordeweekse wedstrijden

Eerste klasse C

GRC 14 - SVL 3-3 (2-1) 7. Michael van de Oever 1-0, 15. Ali Alkan 1-1, 24. Mitchell Bastianen 2-1, 47. Ali Alkan 2-2, 84. Mitchell Bastianen 3-2, 88. 3-3.

GRC 14 had goede zaken kunnen doen door op de ranglijst SVL op grotere achterstand te zetten. Driemaal kwamen de mannen van trainer Piet de Kruif op voorsprong maar ook driemaal kwam de ploeg uit Langbroek langszij. ,,We hebben in de eerste helft heel goed gespeeld maar het bleef maar 2-1. Na rust werd het snel 2-2 maar gelukkig kwamen we weer op voorsprong. We dachten dat we die over de streep konden trekken. Maar helaas. We kregen twee onnodige goals tegen. Een teleurstelling”, aldus De Kruif na afloop.

Sliedrecht - Almkerk uitgesteld wegens corona bij Almkerk

Derde klasse D

NOAD’32 - GDC 0-2 (0-1). 43. J. Youell 0-1 80. Schouten 0-2.

GDC heeft tegen degradatiekandidaat NOAD’32 zijn eerste zege na de winterstop geboekt. “De manier waarop was niet om aan gluren, wat een slechte wedstrijd”, zegt GDC-trainer Gerrit Molenaar. Doekje voor het bloeden: “Het was een heel sportief duel. En wat ook mooi is: na de enorme deceptie bij Vuren hebben toch weer onze veerkracht teruggevonden. Bovendien keerden drie spelers weer terug in de selectie.”

Volgens Anton de Waal, pr-man van NOAD’32, had de ‘gelukkigste gewonnen’. “Twee foutjes in onze verdediging werden vakkundig afgestraft.”

BZC’14 - SV Capelle 1-1 (1-1). 22. Van Caem 0-1 Kolbach 1-1.

Beide ploegen hadden in de afgelopen acht wedstrijden geen punt gepakt. SV Capelle kwam het beste uit de startblokken, nam een voorsprong. “Daarna werden we nog een paar keer gevaarlijk”, zegt trainer Edin Curic. “Vooral Tygo de Jong, die ik gelukkig weer op kon stellen, had een paar mooie acties in huis. Jammer genoeg zonder rendement.” Uiteindelijk kwam de thuisclub toch op gelijke hoogte. Curic: “Het is maar één puntje, gelukkig zijn we van al nederlagen verlost. Hopelijk helpt het ons over het dode punt nu er twee derby’s op het programma staan.”

“Je merkte dat er veel druk op stond”, zag BZC-trainer Lenard Weber. “We hebben keihard gewerkt en voor elke meter is geknokt. De 1-1 is een goede afspiegeling van de krachtsverhoudingen, al hebben we er in de laatste tien minuten werkelijk alles aan gedaan om die pot toch nog binnen te halen.”

Sparta’30 – BLC 3-1 (2-0). 3. Vissers 1-0 23. Vollebergh 1-1 29. Groenenberg 2-0 90+4. Vissers 3-1. Bijzonderheid: bij de stand 1-0 miste Mike Rutters een strafschop voor Sparta’30.

Sparta’30 ging afgelopen zaterdag onderuit tegen MVV’58. Trainer Peter Burg laakte de slappe mentaliteit van zijn spelers. “Vanavond hebben ze zich van onze beste kant laten zien tegen de nummer twee”, vond de oefenmeester. “BLC heeft een goed voetballende ploeg. Wij zetten er heel veel inzet tegenover, gingen de duels aan om onze tegenstander zo min mogelijk in hun kracht te laten komen. Alle lof, fantastisch gedaan. En via de counter hebben we keihard toegeslagen.”

Danny Otterloo, trainer van BLC, zag dat zijn ploeg het gedrag van Sparta’30 kopieerde. “Fysiek en agressief spel, vol de duels aangaan. Dat past niet bij ons, daardoor kwamen we helemaal niet aan voetballen toe.” Wat ook tegenviel: “De scheidsrechter was dramatisch. We hadden ‘m echt niet mee. Doorgebroken speler? Niks, nada. Niet eens een gele kaart.” Door die nederlaag kunnen de Bosschenaren eventuele titelaspiraties voorlopig opbergen.

Vuren – GVV’63 1-1 (1-0). 20. Paul 1-0 Kooijman 1-1.

GVV’63, koploper in de derde klasse D, kan een aardig potje ballen. Maar dan moet de grasmat wel een beetje meewerken. “Dat was dus in Vuren niet het geval”, zegt trainer Denny van Geffen. “Een hobbelige grasmat, niet normaal. Een schaamteloos slecht veld.” Ook de arbiter moest zich schamen, vond oefenmeester. “Michel Kooijman werd genadeloos in de zestien onderuit geschoffeld. Een zuivere strafschop, we kregen ‘m niet.”

Vierde klasse D

DESK - Rijen 9-0 (3-0) Krikken 1-0 Krikken 2-0 Faro 3-0 Moolenschot 4-0 Van Riel 5-0 Rommens 6-0 Klijn 7-0 Klijn 8-0 Verschut 9-0.

DESK staat bovenaan, Rijen doet slechts voor spek en bonen mee: die ploeg incasseert louter grote nederlagen, heeft nog geen punt gepakt. Het werd dus nooit een wedstrijd op sportpark Eikendijk. “We hebben gedaan wat we moesten doen: een grote uitslag neerzetten”, zegt trainer Tom Heijkoop. “Met gediscipineerd spel en passie hebben we Rijen negentig minuten lang teruggedrongen.”

Vierde klasse F

sv De Braak – Well 4-1 (1-0). Rood: Kraay van Well. Bijzonderheid: sv De Braak heeft de periodetitel gepakt.

Willem II – GVV 1-2 (0-0). 65. Vereyken 0-1 75. Van Arkel 0-2 84. Donders 1-2.

Alle doelpunten vielen uit dode spelmomenten, waarbij de gasten tweemaal uit een hoekschop scoorden. “Er hadden meer treffers moeten vallen”, vond Yavuz Cosar, trainer van Willem II. “Vooral van onze kant, want voor de rust waren we veel beter. En dat leverde genoeg kansen.”

Vijfde klasse B zondag

HRC’14 - Ophemert 2-0 (1-0). 23. Janno van Doornmalen 1-0, 70. Luuk Pouw 2-0.



Doordeweeks spelen bevalt HRC’14 schijnbaar wel. Vorige week werd RKVSC opzij gezet en dinsdagavond was het de meerdere over Ophemert. Trainer Rene van der Putten was tevreden hoewel hij wel vond dat ‘de gelukkigste’ had gewonnen. ,,Het eerste kwartier was voor Ophemert maar daarna waren wij de meerdere. Na rust was de wedstrijd meer in balans en kregen we allebei een goede kans. Alleen die van ons ging erin. We hebben nu mooi aansluiting met de subtop.”