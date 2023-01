Overzicht | Het regent afgelastingen in het amateurvoetbal: kijk hier of jouw wedstrijd doorgaat

Roda Boys haalt met gezellig­heid en trouwe fans veel Bosschena­ren binnen: ‘De kantine lijkt wel een buurthuis’

In ‘het buurthuis’ van Roda Boys was het zaterdag weer feest. Overbuurman Wilhelmina’26 werd geklopt: 2-0. Het ‘smalle team’ van Piet de Kruif blijft derde in de tweede klasse H, wat op het eind nog een prijsje kan opleveren.

