Overzicht | Historisch kampioenschap voor EDN’56 na winst bij concurrent en VOW neemt wraak op Mariahout

Vijfde klasse A Jonge assistent-trai­ner staat op goal bij DVVC en redt een punt voor zijn ploeg

Giovanni Henskens miste zijn eerste keeper vanwege een storingsdienst. Assistent-trainer Michael Heijne moest op goal en deed dat naar behoren. In de eerste helft pakte hij drie keer een een-op-een en zo hield hij zijn ploeg op de been. Bij rust stonden de bezoekers zelfs voor, maar in de tweede helft moest Heijne toch nog voor de tweede keer vissen.

8 mei