Overzicht inhaalduels: DVG poetst 0-2 achterstand weg, gelijkwaardig duel tussen WSJ en Viola

Derde klasse C

DVG - BMC 5-2 (1-2) 14. Thijs Goovers 0-1, 24. Randy van Heijnsbergen 0-2, 43. Bas van Houtum 1-2, 50. Bas van Houtum 2-2, 69. Jurre van Vechel 3-2, 85. Jaap Verhoeven 4-2. 90. Roy Groenendaal 5-2.

DVG-trainer Henri van den Braak zag zijn equipe een 0-2 achterstand wegpoetsen. ,,Onze veerkracht werd beloond’’, sprak Van den Braak. ,,Zo kunnen we met een goed gevoel afreizen naar Paaspop in Schijndel.’’ Na rust boog zijn ploeg, door vier keer te scoren, een 2-1 achterstand om naar 5-2. ,,De mooiste van de avond kwam van de schoen van Roy Groenendaal, die de bal op schitterende wijze lobte over de keeper van de tegenstander.’’

Volgens BMC-trainer Ton Berens werd de overwinning zijn team bestolen. ,,We speelden een prima eerste halfuur en komen met twee nul voor’’, sprak Berens. Via Thijs Goovers die met een diepe bal vrij komt, maakt zijn ploeg het eerste doelpunt. Het tweede doelpunt viel via een penalty, maar daar kreeg de tegenpartij geen rood voor. ,,Je zou zeggen als een doorgebroken speler wordt neergehaald, dat er dan iemand af moet.’’ Berens had meer aan te merken op de beslissingen van de arbitrage. ,,De vlag van de grensrechter van de tegenpartij ging omhoog bij ballen die op drie meter na geen buitenspel waren’’, vertelde Berens. ,,Maar daar ging de scheids wel in mee.’’

Vierde klasse D

WSJ - Viola 0-0

WSJ-trainer Theo de Jong vond het een gelijkwaardige wedstrijd, waarin voor beide ploegen kansen lagen. ,,Zij hadden er misschien iets meer dan ons’’, vertelde de trainer. ,,Maar als we er dan voetballend doorheen kwamen, was de afwerking niet goed.’’ Wel was de keeper, Geniti, van WSJ volgens de trainer in topvorm. ,,Die heeft ons wel een paar keer in de wedstrijd gehouden.’’

Volgens Viola-trainer Dennis de Bruijn deed zijn ploeg zichzelf tekort tegen WSJ. ,,We hebben denk ik wel vier 100%-kansen om zeep geholpen’’, vertelde De Bruijn. ,,Daarom konden we de drie punten niet mee terug naar Alphen nemen. Conditioneel waren we fitter dan WSJ, maar we moeten in de spiegel kijken en meer doen met de kansen die we creëren.’’

Vierde klasse E

Bergeijk - Tuldania 5-0 (2-0)

Tuldania-trainer Kees Mollen hoopte voorafgaand de wedstrijd met zijn ploeg te kunnen stunten. ,,Maar met alle goede bedoelingen ten spijt was het na twee minuten al raak’’, sprak Mollen. ,,De grote stunt kon de prullenbak in. Toch bleef Tuldania geloven in goed resultaat, maar werd het 2-0 door een rare stuit op het kunstgras.’’ Doelman Jelle Verboven keepte volgens de trainer een puike wedstrijd.

Vierde klasse G

Teisterbanders - Jan van Arckel 2-2 (0-1) 8. Nick van Velzen 0-1, 1-1, 90. Jeroen de Groot 1-2, 2-2 Rood: Nick van Velzen 65.

Na de wedstrijd deed de trainer zijn beklag over het veld. ,,Normaal heb ik het niet over randzaken, maar dit was gewoon gevaarlijk’’, sprak Jan van Arckel-trainer Giel Goesten. Desalniettemin kwam zijn ploeg al binnen tien minuten op voorsprong. Maar na de rode kaart van Nick van Velzen in de 65ste minuut, liep de wedstrijd uit de hand voor de arbiter. ,,Wat daar gebeurde, heeft niets met voetbal te maken’’, sprak Goesten. ,,We hebben volgens mij de tweede helft een uur lang gespeeld, net zo lang totdat de tegenpartij de gelijkmaker binnen had. Dit heb ik in vijfhonderd voetbalwedstrijden nog nooit meegemaakt. Maar we krijgen zelf ook kans op kans die we niet afmaken, dus dan roep je het ook op jezelf af.’’