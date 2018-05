Overzicht inhaalprogramma: Geen doelpunten in resterende minuten

Tweede klasse E

Tweede klasse H

Helvoirt - Venhorst 1-2 (1-2). In de resterende 25 minuten van het duel werd niet meer gescoord. De wedstrijd werd zondag 6 mei gestaakt na een ongelukkig uitgevallen duel tussen Joost Kanters van Venhorst en Nick van der Bruggen van Helvoirt. Van der Bruggen liep bij dat duel een dubbele beenbreuk op, Kanters kreeg een rode kaart. Helvoirt-trainer Roland Timmermans : ,,We kregen een enorme grote kans om te scoren, maar die werd helaas gemist. Het numerieke voordeel voor ons was maar betrekkelijk, want in 25 minuten is dat nog wel te belopen voor de tegenstander." Venhorst-trainer Joost Janssen: ,,Omdat Helvoirt heel aanvallend speelde, moesten we vooral verdedigen met een man minder. Desondanks kreeg Helvoirt maar één grote kans om te scoren en gaven we voor de rest niks weg."

Vierde klasse H

Cito – Festilent 1-1 (1-1).

,,We hoefden maar negen minuten te spelen. De wedstrijd was afgelopen zondag gestaakt vanwege de blessure van Coen Bongers", aldus Festilent-coach Michel Kuijpers. ,,Met Coen gaat het naar omstandigheden goed. Hij is gewoon thuis en is aan het herstellen. Hopelijk kan hij in de nacompetitie nog meedoen. In de wedstrijd gebeurde verder niet veel, maar ach, we zijn weer een avondje van huis geweest". Kuijpers kreeg bijval van zijn collega van Cito. ,,We kregen nog een grote kans omdat we de wind mee hadden, maar die werd gemist. Verder gebeurde er eigenlijk niks. De warming-up was langer dan de wedstrijd", zei Cito-leider Giel van der Leest.