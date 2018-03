Overzicht: Kozakken Boys onderuit in 'amateurklassieker', UDI'19 dendert door

Dit artikel wordt telkens aangevuld

Tweede divisie

GVVV - Kozakken Boys 2-1 (0-0). 47. De Graaf 1-0, 69. Mulder (pen.) 2-0, 78. Felomina 2-1.

Hoofdklasse A

Achilles Veen - Swift 0-0 (0-0). Rood: Dinkgreve (Swift). ,,We troffen een tegenstander met een goede voetbalopvatting. Het zat er vandaag niet in. Voorin waren we ook te slordig en we creëren simpelweg te weinig", keek Achilles Veen-trainer Clemens Bastiaansen terug op het duel. ,,De topvier blijft ons doel. Ik ben er zeker van dat de clubs boven ons ook nog punten gaan verliezen. We zullen er voor blijven knokken."

Hoofdklasse B

Goes - UDI'19 0-1 (0-0). 55. Van Geelkerken 0-1. ,,We hebben kansen laten liggen op 0-2", zei UDI'19-trainer Bert Ruijsch. ,,We hadden het met Sam Wassenberg, Marc Koot en Roald van Hout beter uit moeten spelen."

Zuid 1

Zaterdag eerste klasse C

De Merino’s - GRC 14 2-0 (1-0). 1. De Gooijer 1-0, 58. De Gooijer 2-0. GRC-trainer Marcel van Helmond: ,,Het was een slechte wedstrijd van ons. Niets lukte vandaag. Gelukkig dat onze concurrentie ook punten liet liggen. Dat is ook het enige positieve."

WNC - DTS Ede 3-0 (2-0). 9. Vijlbrief 1-0, 15. Verheul 2-0, 82. Van der Heijden 3-0. WNC-trainer Cor Prein: ,,We wilden winnen, omdat anders het verschil met DTS vijf punten zou zijn geweest. We hebben het goed gedaan. In de beginfase waren we heer en meester. Na rust hebben we het geweldig uitgespeeld. Een verdiende zege."

Zaterdag tweede klasse F

Woudrichem - Roda Boys 0-2 (0-1). 25. De Wit 0-1, 75. Van Aalst 0-2. Rood: 80e minuut Van Dalen (Roda Boys, twee keer geel). ,,Voor rust speelden we zó beroerd en had Woudrichem wel vier of vijf keer kunnen scoren", vond Roda-trainer Frank Brands. ,,Erna staken we meer energie in de wedstrijd, waren we wel bij de les." ,,We hebben inderdaad erg veel kansen gemist. Toch maak ik er geen halszaak van", zei Woudrichem-trainer Leon Elands. ,,Als onze voorhoedespelers werkelijk zó goed zouden zijn, zouden ze niet bij Woudrichem spelen."

Almkerk - Hardinxveld 1-0 (0-0). 65. Jurre van Laarhoven 1-0. ,,Twee afgelastingen in maart, twee keer een gelijkspel. Het is maar mager voor een kampioenskandidaat, maar we hebben de maand in ieder geval goed afgesloten met een dik verdiende overwinning", aldus Almkerk-trainer Robert Roest.

Wilhelmina'26 - SVW 3-0 (2-0). 15. Van Son 1-0, 40. Schouten 2-0, 85. Hartgers 3-0. ,,Het was een kat-en-muisspel", zag Wilhelmina-trainer Johan van der Werff. ,,Zonder goed te spelen hebben we een heel makkelijke overwinning op de hekkensluiter geboekt."

Nivo Sparta - Heukelum 2-0 (0-0). 75. Nikbakht 1-0, 85. Ruijsch 2-0. ,,Heukelum had de bus geparkeerd, wij moesten maar proberen om door die muur van verdedigers te komen", zag Nivo-trainer Theo de Boon. ,,Uiteindelijk is het ons gelukt."

Zaterdag derde klasse D

Sparta'30 - Willem II 3-0 (2-0) 15. Gijben 1-0, 28. Visser 2-0, 67. Van Oudheusden 3-0. ,,Tegen deze directe concurrent in de onderste regionen waren we vandaag niet scherp genoeg. Daardoor hebben we verdiend verloren", vond Willem II-trainer Mustafa Demirtas. ,,Ik ben dik tevreden over de uitslag, maar absoluut niet over de uitvoering. Lange tijd, zowel in de eerste als de tweede helft, zijn we meegegaan met trage tempo van Willem II", meende Sparta-trainer Frans van Wijk.

SSC'55 - SV Capelle 3-0 (2-0) 12. Nsita 1-0, 42. Hamers 2-0, 90+3. Knippels 3-0. ,,We hebben een verschrikkelijk slechte wedstrijd gespeeld, werkelijk niets lukte", zegt Quinten van Caem, middenvelder bij SV Capelle. ,,Eindelijk een dorpenderby gewonnen. Dit geeft enorm veel zelfvertrouwen. Ja, ik ben ervan verzekerd dat we ons gaan redden in de derde klasse", aldus Emanuel Nsita.

Haaften - GDC 0-3 (0-0). 66. Van de Wardt 0-1, 80. Schouten 0-2, 89. Schouten 0-3. Rood: 18e minuut Van Wageningen van Haaften en in de 79e minuut Noorthoek van Haaften (twee keer geel). ,,Door die vroege rode kaart konden we uiteindelijk een makkelijke zege boeken, al duurde het wel lang voordat we de score openden", vond GDC-clubman Piet den Ouden.

Herovina - Altena 2-3 (1-3). 3. Dylan van der Pluijm 0-1, 9. Steenbrugge 1-1, 30. Uslu 1-2, 41. Uslu 1-3, 81. Lievaart 2-3. Rood: 84e minuut Pluister van Altena (twee keer geel). ,,In het laatste kwartier van de eerste helft was Ayhan Uslu alweer lekker op dreef. Op de juiste momenten gescoord, daardoor hadden we voldoende marge ingebouwd om in Herwijnen de punten op te halen", vond Julian Geelhoedt, aanvoerder van Altena. ,,Voor de rust faalde onze achterhoede tot twee keer toe, erna onze voorhoede. We kregen kans na kans", zag een teleurgestelde Herovina-trainer Gert-Jan Potters.

BLC - NEO'25 0-2 (0-1). 11. Vos 0-1, 65. Van Dongen 0-2. ,,Als je tegen NEO op een achterstand komt, zie dan maar eens door die muur van verdedigers te breken. Het is ons niet gelukt, al hadden we zeventig procent balbezit", zag BLC-trainer John Huisman. "We zij heel lastig te verslaan, want iedereen werkt zich helemaal de pleuris voor elkaar. Het is een echt team. Het seizoen gaat niet als een nachtkaars uit, want we staan nu vierde en we staan bovenaan in de derde periode", aldus NEO-trainer Antoin van Pelt.

Sleeuwijk - Olympia'60 5-0 (1-0). 4. Ruitenberg 1-0, 56. Molhoek 2-0, 63. Van den Steenhoven 3-0, 79. Jenner Koek 4-0, 89. Van den Steenhoven 5-0. ,,Olympia zit in een wak, een ideale tegenstander voor ons om de weg naar boven weer in te slaan", vond Sleeuwijk-trainer Pieter Tuns. ,,Voor de vierde keer op rij dik verloren, we zitten dik in de problemen", weet Patrick Pruijssers, pr-man van Olympia'60.

GVV'63 - NOAD'32 0-1 (0-1) 4. Fitters 0-1. ,,Uit een onmogelijke hoek schoot Mathijs Fitters raak. Voor de rust hadden we de score nog uit kunnen bouwen, maar erna kregen we het een stuk lastiger. Met een bal op de binnenkant van de paal was GVV dichtbij de gelijkmaker", zag Anton de Waal, pr-man van NOAD'32.

Zaterdag vierde klasse C

TSVV Merlijn - SV Bergen -. SV Bergen heeft zich uit de competitie teruggetrokken. ,,Het was al lastig om drie punten te pakken, nu leveren we drie in", zegt trainer Jeffrey Liem. ,,Het zit ons na de winterstop helemaal niet mee. We trainen goed, maar hebben pas vier wedstrijden gespeeld."

Zaterdag vierde klasse D

Well - MVV'58 2-3 (0-1). 30. 0-1, 47. 0-2, 67. 0-3, 74. Van Osch 1-3, 88. C. Blom 2-3. Rode kaarten: 61. Keijnemans (Well, twee keer geel), 89. Speler (MVV'58, twee keer geel). ,,Een verloren middag", constateerde Well-trainer Edwin van de Braak na afloop. ,,Met optimistisch spel komen we met tien man toch nog terug tot 2-3 en was er nog een momentje waarbij de gelijkmaker had kunnen vallen."

Brakel - ASH 2-0 (1-0). 5. Schreuders 1-0, 81. Van Kollenburg 2-0. Rode kaart: 35. De Heus (ASH). ,,Het ging moeizaam", was Brakel-trainer Hans de Jong van mening. ,,Ik ben tevreden over het resultaat, maar voetballend moet het beter. Al zijn we niet in de problemen geweest en hebben we de nul gehouden." Zijn collega Ron Laros van ASH was tevreden over wat zijn ploeg na rust had laten zien. ,,We kregen twee kansen op de gelijkmaker. Onze tweede helft was beter dan de eerste, maar een wedstrijd duurt negentig minuten."

Arkel - Zuilichem 3-0 (1-0). 24. Van Horik 1-0, 59. Van Horik 2-0, 83. Van Horik 3-0, 90. Schuurman 4-0. ,,Arkel staat niet voor niets bovenaan", vond Zuilichem-trainer Kornee Sterrenburg. ,,In de eerste helft speelden we nog wel goed en kregen we een aantal mogelijkheden. De tegentreffer viel ongelukkig in de kluts. Na rust kreeg Michel Kooijman nog een kans op de gelijkmaker. Daarna zijn we niet meer bij het doel van Arkel geweest."

Kerkwijk - Groot-Ammers 0-5 (0-1). 39. F. Renes 0-1, 54. Den Hartog 0-2, 61. J. Renes 0-3, 64. J. Renes 0-4, 90. F. Renes (pen.) 0-5. ,,Het was eenrichtingsverkeer", bekende Kerkwijk-leider Marc de Bijl. ,,We speelden met het jongste elftal uit de clubgeschiedenis met een gemiddelde leeftijd van twintig jaar. Drie jongens, Stan van Morsveld, Michel van den Hanenberg en Tom van Zanten, maakten hun debuut. Ze hebben het goed gedaan en verdedigend stond het in de eerste helft goed."

Zondag derde klasse B

Baardwijk - GSBW 3-2 (2-1). 7. Sander Schell 0-1, 82. Rick Kuijpers 2-2. ,,Hun winnende viel vlak voor tijd omdat we niet kort genoeg doordekten. Daardoor waren wij te laat om het schot te blokken", zag GSBW-trainer Dennis de Bruijn.

ZIGO - TSC 3-5 (1-3). 8. Herjan Lamberink 1-0, 69. Sander Coehorst 5-2, 72. Donny van Gulik 5-3. Cemal Yilmaz wordt moedeloos van de wisselvalligheid van ZIGO. ,,Na zo'n voortvarend begin dacht ik: 'niets aan de hand', maar daarna gaven wij de wedstrijd zelf weg." Dankzij veel miscommunicatie en besluiteloosheid liepen de bezoekers uit naar 1-5. ,,Toen wisselde ik drie keer en liep het gelukkig beter, maar op deze manier gaan wij geen wedstrijden winnen."

Zondag vierde klasse D

OVC'26 - Viola 1-1 (1-0). 12. Akkermans 1-0, 85. 1-1. OVC'26-coach Rob van der Kaaij: ,,Viola staat wel elfde, maar met als ze die afgelaste wedstrijden gewoon hadden gespeeld stonden ze gewoon in de middenmoot."

Zondag vijfde klasse D

Heerewaarden - SBV 1-2 (1-1). 20. B. van Dorst 0-1, 38. 1-1, 48. Wouterse 1-2. Bijz. 80. Rik van Dorst (SBV) stopt penalty. Trainer John Putters was zeer tevreden over zijn ploeg. ,,We spelen goed georganiseerd vanuit de verdediging en zo komt er vertrouwen in de ploeg. En keeper Rik van Dorst doet het fantastisch."

Zondag vijfde klasse E

Tuldania - Terlo 3-1 (1-0). 28. Rien van de Wouw 1-0, 46. 1-0 Terlo 1-1, 72. Rien van de Wouw 2-1, 82. Wijten 3-1. Coach Kees Mollen constateerde dat zijn Esbeekse formatie ondanks slordig spel toch won van een goed weerstand biedend Terlo: ,,Het ging moeizaam maar na de 3-1 van aanvoerder Jorn Wijten was de strijd beslist."

Zuid 2

Zondag tweede klasse H

SSS'18 - Prinses Irene 2-0 (1-0). 20. 1-0, 85. 2-0. ,,We hebben in principe een prima wedstrijd gespeeld", aldus Prinses Irene-oefenmeester William van der Steen. ,,We hadden vandaag gewoon niet achter moeten komen."

Zondag derde klasse D

Stormvogels'28 – Berghem Sport 1-2 (1-1). 30. Van Oss 0-1, 43. 1-1, 50. Wintjes 1-2. ,,We speelden vandaag echt op een knollentuin", vertelt Harold Duys, teammanager van Berghem Sport. ,,Goed voetbal was niet mogelijk maar door knappe lange ballen en hard werken hebben we drie punten te pakken."

Zondag vierde klasse G

SDDL – HBV 2-0 (1-0) 30. 1-0 Christian van Thiel, 70. 2-0 Bjorn Rikken. ,,Dit was een prachtige overwinning van het collectief. We hebben geknokt voor elke meter", zei een tevreden Antwan van Rijn, trainer van SDDL, na afloop.

Zondag vierde klasse H

FC De Rakt – Cito 1-2.

Zondag vijfde klasse F