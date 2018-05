Overzicht: Kozakken Boys walst over Lienden heen, ASH boekt eerste uitzege

Tweede divisie

FC Lienden – Kozakken Boys 0-5 (0-2). 40. Bot 0-1, 45. Mendes Moreira 0-2, 47. El Azzouti 0-3, 73. Gaari 0-4, 88. El Azzouti 0-5. Rode kaart: 86. Broekhof (FC Lienden, twee keer geel). Kozakken Boys kwam pas laat op gang tegen de nummer veertien van de Tweede Divisie. Twee doelpunten vlak voor de rust bepaalde de ruststand (2-0). Na de thee liepen de mannen uit Werkendam verder uit door onder andere twee doelpunten van El Azzouti.

Eerste klasse C

WNC - GRC 14 2-1 (1-1). 10. Verheul 1-0, 31. M. van den Oever 1-1, 67. Ririmasse 2-1. ,,In deze fase telt alleen het resultaat. Deze zege hadden we nodig na twee gelijke spelen", aldus WNC-trainer Cor Prein. GRC-trainer Marcel van Helmond: ,,Ik hoopte stiekem op een puntje. De tweede tegengoal gaven we echter te gemakkelijk weg."

Tweede klasse F

Almkerk - Wilhelmina’26 1-0 (0-0). 81. Blankers 1-0. ,,We kunnen niet zeggen dat we Wilhelmina kapot hebben gespeeld, maar ook door de warmte raakte na rust het energiepotje leeg en kwam er meer ruimte. We kregen ook meer kansen", aldus Amkerk-trainer Robert Roest. ,,We hebben het lang volgehouden, maar uiteindelijk zijn we toch bezweken. Toch was het nog bijna gelijk geworden, maar de bal werd na een inzet van Ruben Siland van de lijn gehaald", zag Wilhelmina-trainer Johan van der Werff.

Roda Boys/Bommelerwaard - Hardinxveld 2-0 (1-0). 31. Loef 1-0, 85. Van Eembergen 2-0. ,,Het was niet zo’n beste wedstrijd, maar we zijn geen moment in de problemen geweest", vond Roda-trainer Frank Brands.

Papendrecht - Nivo Sparta 3-2 (1-1). 32. Looijen 0-1, 36. 1-1, 70. Schaap 1-2, 71. De Brito 2-2, 85. De Brito 3-2. Rode kaart: 80. Ruane (Nivo Sparta). ,,Door de nederlaag zijn we gezien voor de tweede periode. We moeten ons nu volledig richten op plaats vier om de nacompetitie te halen", zei Nivo-trainer Theo de Boon.

Woudrichem - Heukelum 2-0 (1-0). 42. Duyzer 1-0, 80. Saaman 2-0. Rode kaart: 86. Speler (Heukelum, twee keer geel). ,,Na rust kreeg Heukelum dotten van kansen om ons veel pijn te doen. Dat heeft onze tegenstander nagelaten”, zag Woudrichem-trainer Leon Elands.

Derde klasse D

NOAD’32 - Altena 0-2 (0-1). 44. Munster 0-1, 73. Uslu 0-2. ,,Wat we lieten zien was niet goed genoeg. Het zat er niet in dat we vandaag iets zouden halen. We hebben verdiend verloren", vertelde Anton de Waal, pr-man van NOAD’32. ,,De koploper viel me tegen. Onze speelwijze was ook goed: opvangen en via tegenstoten proberen toe te slaan", legde Altena-verdediger Brian de Graaf de tactiek uit.

BLC - Willem II 5-0 (1-0). 12. Nabil 1-0, 57. Van Mourik 2-0, 70. Kessens 3-0, 85. Van Mourik 4-0, 87. Kessens 5-0. ,,We misten weliswaar vijf basisspelers, maar we hadden weinig moeite met Willem II. Invaller Jori Pallada speelde uitstekend, had drie assists in huis”, liet een tevreden BLC-trainer John Huisman weten. ,,Van mijn basiself kon ik er maar drie opstellen, de rest is geopereerd, heeft een blessure of was met vakantie. Dan weet je van de voren al dat je gaat verliezen”, toonde Willem II-trainer Mustafa Demirtas zich realistisch.

Herovina - Sparta’30 3-2 (1-1). 6. Van Andel 0-1, 45+2. Van der Meijden 1-1, 60. Van der Meijden 2-1, 65. Gijben 2-2, 90+3. De Bruin 3-2. ,,Een volkomen onverdiende nederlaag", vond Sparta-trainer Frans van Wijk. ,,Met de scheidsrechter hadden we ook pech. Hij keurde een doelpunt van Lennard van Andel af vanwege een vlagsignaal, maar toen Herovina zijn derde doelpunt maakte, waarbij de assistent ook vlagde, liet-ie ‘m staan." Herovina-trainer Gert-Jan Potters was blij na afloop. ,,Toen Timo de Bruin in de slotseconden de winnende treffer scoorde, was de ontlading enorm groot. En heel begrijpelijk, want we staan nu op een veilige plaats."

GVV’63 - Olympia’60 1-0 (0-0). 89. Van Tuijl 1-0. ,,De eerste helft had net zo goed schriftelijk afgewerkt kunnen worden”, bekende GVV-trainer Jan van Setten. ,,Na rust heb ik het middenveld meer naar voren laten spelen. Dat leverde prompt kansen op. Het doelpunt was wel erg gelukkig, de bal viel via de knie van Maikel in het doel.” Bij Olympia was de teleurstelling groot. ,,Denk je na al die nederlagen eindelijk een puntje te pakken, ga je in de slotfase toch nog door een frommelgoal de bietenbrug op”, treurde Olympia’s pr-man Patrick Pruijssers.

Haaften - NEO’25 1-3 (0-1). 23. Van Gils 0-1, 66. Kerst 0-2, 80. Tanghe 0-3, 82. Noorthoek 1-3. ,,Het sprookje blijft maar voortduren. We geven alweer heel weinig weg en deze keer speelden we wel acht kansen bij elkaar. We gaan zelfs goed voetballen”, zei NEO-trainer Antoin van Pelt. ,,Alle pluimen naar NEO, zij zitten in een flow. We voetbalden op zich niet onaardig, maar konden niet door die sterke defensie komen”, zag Haaften-trainer Adrie van Steijn.

SSC’55 - Sleeuwijk 2-5 (0-2). 40. Ruitenberg 0-1, 45. De Bruine 0-2, 48. De Bruine 0-3, 63. Van Kuijk 1-3, 71. Koek 1-4, 82. Ter Schiphorst 2-4, 87. Verwoerdt 2-5. ,,Ik hoor van de supporters dat ze zich niet kunnen heugen dat Sleeuwijk bij SSC heeft gewonnen. Zeker niet met zo’n grote uitslag”, aldus Sleeuwijk-trainer Pieter Tuns. ,,We waren niet alert genoeg. En als je verdedigers drie persoonlijke fouten maken, ga je het schip in”, zag Remco Steenbeek, bestuurslid van SSC’55.

GDC - SV Capelle 1-0 (0-0). 60. Van Wijlen 1-0. Rode kaart: 67. Ralf Knops (SV Capelle, twee keer geel), 74. Fabian Splinters (GDC, twee keer geel). ,,Het was een typische 0-0 wedstrijd, die eigenlijk geen winnaar verdiende”, vond GDC-clubman Piet den Ouden. ,,Serhan Eyupoglu scoorde uit een vrije trap de gelijkmaker, maar die werd wegens een vlagsignaal van de assistent afgekeurd. Iemand had met een mobieltje alles gefilmd en na afloop moest de scheidsrechter toegeven dat het wel degelijk een geldig doelpunt was”, liet Capelle-leider John Treffers weten.

Vierde klasse D

Well – SVS’65 1-2 (0-1). 24. Timmermans 0-1, 71. Van Osch 1-1, 90. Meyerink 1-2. ,,We misten zeven spelers en dachten mooi een puntje binnen te slepen", vertelde Well-trainer Edwin van de Braak. ,,Maar na de slotfase bleven we met een zuur gevoel achter."

Brakel – Arkel 2-4 (2-1). 35. Van Horik (pen.) 0-1, 45. Garstman 1-1, 45+2. Garstman 2-1, 57. Vogel 2-2, 66. (pen.) 2-3, 68. 2-4. ,,Onze eerste helft was heel goed", vond Brakel-trainer Hans de Jong. ,,Na rust liet Arkel zijn klasse zien en moesten we achter de bal aan."

SV Noordeloos – ASH 1-2 (0-2). 20. D. Bijl 0-1, 45. De Heus 0-2, 70. 1-2. Rode kaart: 85. Grensrechter (SV Noordeloos). ,,Voor rust waren we iets sterker, in de tweede helft golfde het duel op en neer", zag ASH-trainer Ron Laros, die vooral blij was met de eerste uitoverwinning dit seizoen van zijn ploeg.