Overzicht | NOAD'32 na zeven seizoenen terug in tweede klasse, drie rode kaarten bij Heukelum - Wilhelmina’26

Tweede Divisie

Koninklijke HFC - Kozakken Boys 3-2 (0-1) 31. Gwaeron Stout 0-1, 52 Khalid Tadmine 1-1, 60. Khalid Tadmine 2-1, 85. Khalid Tadmine 3-1, Irvingly van Eijma 3-2

Moment van de wedstrijd: De Kozakken Boys-spelers werden in de eerste helft bijzonder vaak geraakt. In de tweede helft betaalde ze daarvoor de prijs, was het slap en kon HFC-speler Khalid Tadmine drie keer scoren.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Ahmed El Azzouti scoorde in de tweede helft tweemaal uit een corner, maar stond gek genoeg telkens buitenspel.

Hoofdklasse A

Volendam - Achilles Veen 3-0 (0-0). 49. Harry Zwarthoed 1-0, 54. Harry Zwarthoed 2-0, 79. Niels Springer.

Moment van de wedstrijd: De 1-0 voor de thuisclub terwijl Achilles Veen een overwicht had.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ‘’Dat we deze middag te weinig kansen hebben gecreëerd”, vond Achilles Veen-trainer Giovanni Franken.

Eerste klasse C

GRC 14 - Nieuw Lekkerland 1-1 (0-1). 44. Marc Kruiper 0-1, 54. Michael van den Oever 1-1. Rood: 49. Lars Kruissen (GRC 14) en 90. Lennart de Vries (Nieuw Lekkerland)

Moment van de wedstrijd: Dat GRC 14 direct na de rode kaart voor Lars Kruissen met tien man toch terug kwam op 1-1.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ‘’Dat we enorm hebben geknokt voor het puntje. Met 11 tegen 11 hadden we zeker gewonnen”, aldus GRC 14-trainer Piet de Kruif.

Sliedrecht - Almkerk (1-0). 16. Luciano van Harlingen 1-0, 90+4 Niels Nieuwesteeg 1-1.

Moment van de wedstrijd: De gelijkmaker van Almkerk in de extra tijd.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,Vooral voor rust viel het van onze kant niet mee”, stelde Almkerk-trainer Robert Roest.

WNC - Heerjansdam 3-2 (3-1) 2. Justin Snijders 0-1, 10. Joel Sanaky 1-1, 22. Bram Nijhoff 2-1, Luuk Uitman 3-1

Moment van de wedstrijd: De 2-1 van Bram Nijhoff na een mooie aanval.

Bijzonderheid van de wedstrijd: WNC-trainer Cor Prein: ,,We hadden het voor rust al moeten afmaken. Daarom bleef het na rust na de 3-2 tot het einde toe spannend.”

Tweede klasse F

Altena - Drechtstreek 1-3 (0-2). 8. Mark Kunst 0-1, 19. Jillroy Ruiz 0-2, 65. Mark Kunst 0-3, 88. Tim van Mastrigt 1-3.

Moment van de wedstrijd: De 0-3 van Drechtstreek-aanvoerder Mark Kunst. Er waren op dat moment nog genoeg minuten te spelen, maar de lichaamstaal van de Altena-spelers sprak boekdelen.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Het aantal levensgrote kansen voor Altena die onbenut werden gelaten. Altena-coach Johan van der Werff werd er op een gegeven moment moedeloos van. ,,Je verliest met 1-3, terwijl je op basis van het aantal mogelijkheden gewoon met 5-3 had moeten winnen."

Roda Boys/Bommelerwaard – Nivo Sparta 1-1 (0-0) 66. Willem Looijen 0-1; 69. Sjors Maas (pen.) 1-1.

Moment van de wedstrijd: Na een afschuwelijke terugspeelbal kon Willem Looijen scoren. Daardoor werd de derby, die op slot zat, een echte wedstrijd.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Bij de allereerste overtreding kreeg Sjors Maas van Roda Boys een gele kaart.

Woudrichem – EBOH 1-0 (0-0) 80. Tim Saaman 1-0.

Moment van de wedstrijd: “Het doelpunt van mijn eigen zoon”, vond trainer Piet Saaman. “Dat gaf een enorm geluksgevoel.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Piet Saaman speelde bij Woudrichem, was er trainer en keerde er weer terug om te starten met een overwinning.

NOAD’32 - Zwaluwe 3-0 (0-0) 55. Soufiane Bakkali 1-0, 70. Soufiane Bakkali 2-0, François Toonen 3-0.

Moment van de wedstrijd: In de 35e minuut schoot Zwaluwe tegen de paal, in de tegenstoot raakte NOAD’32 het aluminium.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Na zeven seizoenen maakte NOAD’32 weer zijn rentree in de tweede klasse.

Heukelum - Wilhelmina’26 9-2 (5-1) 10. 1-0, 15. 2-0, 25. Ruben Siland 2-1, 26. 3-1, 29. 4-1 (pen.), 45. 5-1, 48. Robert Bouman 5-2, 77. 6-2 (pen.) 6-2, 80. 7-2 (pen.), 83. 8-2, 87. 9-2. Rood: Jesse de Jong (twee keer geel) , Lucas Fooy, Robert Bouman (twee keer geel).

Moment van de wedstrijd: Om onduidelijke redenen werd een derde treffer van de Kanaries afgekeurd. Geen 3-5 met perspectief op meer dan een zware nederlaag.

Bijzonderheid van de wedstrijd: In de 75e minuut legde de scheidsrechter de wedstrijd voor een tijdje stil. “Hij zei dat hij zich bedreigd voelde”, aldus Wilhelmina- trainer Marcel van Helmond. “Die man was na de rust overigens helemaal de weg kwijt.”

Derde klasse D

SSC’55 – GDC 1-3 (0-0) Jamie Youell (pen.) 0-1, Maarten van Wijlen 0-2, Menno Schouten 0-3, Tarik Maamar 1-3.

Moment van de wedstrijd: Invaller Menno Schouten vierde zijn rentree na lang blessureleed met het derde doelpunt voor GDC.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Het was voor SSC-trainer Pierre van Berkel het debuut in het zaterdagvoetbal.

SC Everstein – GVV’63 3-0 (0-0) 51. 1-0, 60. 2-0, 82. 3-0.

Moment van de wedstrijd: “We scoorden, maar het doelpunt werd op heel dubieuze gronden wegens buitenspel afgekeurd”, zag GVV-trainer Denny van Geffen. “Anders was het 2-1 geworden, was er nog perspectief geweest.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: GVV’63 kampte met veel blessures. Bovendien hadden een aantal spelers op vrijdagavond een vrijgezellenfeest meegemaakt.

Vuren – Haaften 7-2 (4-1) 2. 1-0, 20. 2-0, 26. Danny Verwolf 2-1, 28. 3-1, 42. Smit (e.d.) 4-1, 61. 5-1, 70. Thijmen Geringa 5-2, 81. 6-2, 88. 7-2. Rood: 60. Aanvoerder van Vuren.

Moment van de wedstrijd: Vlak voor de rust scoort Maikel Smit in eigen doel. “Dat was een enorme opdoffer”, vond Haaften-trainer Adrie van Steijn.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Haaften speelde een halfuur lang met een mannetje meer, maar moest drie doelpunten incasseren.

BLC – NEO’25 4-1 (1-0) 9. Luc Pelleboer 1-0, 53. Niels Nagtzaam 2-0, 54. Nicky van Gils 2-1, 63. Niels Nagtzaam 3-1, 73. Johan Eerhart 4-1.

Moment van de wedstrijd: “Eigenlijk al die minuten waren mooi”, meende trainer John Huisman. “We draaiden een slechte voorbereiding. Logisch, er moesten zes nieuwe spelers worden ingepast. Vandaag viel van de eerste tot de laatste minuut alles op zijn plek.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Bij BLC was het Super Saturday. Dus speelden alle elftallen een thuiswedstrijd. “Daardoor zat de kantine bomvol. Dat je dan wint, maakt het alleen maar mooier”, vindt trainer John Huisman.

Asperen – Sparta’30 1-1 (1-0) 38. 1-0, 51. Lennard van Andel 1-1.

Moment van de wedstrijd: In de 75e minuut miste Anthony van Wijk een strafschop voor Sparta’30.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Mark van Noorloos (33) maakte zijn debuut als hoofdtrainer van een eerste elftal.

HSSC’61 – SV Capelle 2-2 (0-1) 20. Serhan Eyupoglu 0-1, 48. (pen.) 1-1, 70. Van Dam 2-1, 79. Quinten van Caem 2-2. Rood: 62. Stephan Zopfi van SV Capelle.

Moment van de wedstrijd: De 3-1 zat eraan te komen. Volkomen onverwacht werd het 2-2. Daarmee kantelde de wedstrijd in het voordeel van het tiental van Capelle.

Bijzonderheid van de wedstrijd: “In de slotfase hadden we nog met de winst aan de haal kunnen gaan”, vond Capelle-trainer Antoine van Pelt, “want we raakten nog twee keer de lat.”

RFC – Sleeuwijk 4-5 (3-2) 10. 1-0, 20. (e.d.) 1-1, 42. 2-1, 43. Michiel Marinessen 2-2, 44. 3-2, 53. Pasqualle Verwoerdt 3-3, 54. Jenner Koek 3-4, 66. Pasqualle Verwoerdt 3-5, 76. (pen.) 4-5.

Moment van de wedstrijd: “Voor de rust was ons middenveld niet in evenwicht, mijn eigen schuld”, vond Sleeuwijk-trainer Pieter Tuns. “In de rust met spelers geschoven, Jenner Koek ingebracht. Toen hebben we heel goed gevoetbald."

Bijzonderheid van de wedstrijd: De assistent-trainer van RFC werd na ongeveer een halfuur verwijderd van het veld wegens spelbedrijf.

Vierde klasse C

TSVV Merlijn - SC ’t Zand 6-0 (4-0) Daniël Kuipers 1-0, Reggy Thielen 2-0, Gabriël Pelluchie 3-0, Daniël Kuipers 4-0, Tim Hoogenberk 5-0, Tim Hoogenberk 6-0.

Moment van de wedstrijd: Jeffrey Liem had afscheid genomen van het eerste elftal, maar zat wel degelijk als hoofdtrainer van TSVV Merlijn in de dug-out.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Trainer Regi Essed zou zijn debuut maken bij TSVV Merlijn, maar dat ging niet door. Essed: “Ik had familieverplichtingen. Ze waren gewend dat ik op zondagmiddag zou trainen. Dat deed ik al veertig jaar, ze hielden er rekening mee. Maar ze wisten niet dat ik naar het zaterdagvoetbal ben geswitcht.”

FC Bergen - Willem II 2-4 (1-2) 20. Fara Abdurakhmanov 0-1, 25. Ismail Erdem 0-2, 43. 1-2, 60. Arbil Algan 1-3, 75. Arbil Algan 1-4, 85. 2-4.

Moment van de wedstrijd: “Ik had tegen Arbil dat hij de kansrijke vrije trappen zou moeten nemen”, zegt Willem II-trainer Mustafa Demirtas. “Prompt scoorde hij twee keer.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Willem II, gedegradeerd uit de derde klasse, had maanden geen competitiewedstrijd meer gewonnen.

Olympia’60 – The Gunners 2-3 (0-1) 41. 0-1, 75. 0-2, 76. De Ronde 1-2, 80. (pen.) 1-3, 85. De Ronde 2-3.

Moment van de wedstrijd: “Thymo de Bruijn werd met een gestrekt been uit de wedstrijd gestopt”, zag trainer Frans Ceton. “Hij is een jong talent, die hebben we een uur lang gemist.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Na rust speelde Olympia’60 met veel power. Kreeg de thuisclub voldoende kansen om de wedstrijd naar zich toe te trekken.

Vierde klasse D

ASH - Lekvogels 3-1 (3-0). 21. Edwin van Noord 1-0, 25. Danny Bijl 2-0, 31. Danny Bijl 3-0, 90. 3-1.

Moment van de wedstrijd: De openingstreffer van Edwin van Noord. Dat zette ASH volgens trainer/coach Ron Laros op het goede spoor. ,,Terwijl Lekvogels sterk begon, knakte er iets bij die ploeg na de goal van Edwin en kregen wij vleugels."

Bijzonderheid van de wedstrijd: Laros vond dat Lekvogels over de hele wedstrijd gezien meer mogelijkheden kreeg. ,,Wij waren dus efficienter dan onze tegenstander", analyseerde Laros.

MVV'58 - Brakel 3-2 (2-0). 30. 1-0, 44. 2-0, 46. 3-0, 62. Sten Pijlman 3-1, 66. Sten Pijlman 3-2.

Moment van de wedstrijd: In de vijfde minuut presteerde Brakel-spits John van Balen het om binnen enkele seconden tweemaal de paal te raken. Zijn eigen rebound belandde via de zijkant van het aluminium uiteindelijk naast het doel.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Brakel kreeg in de slotfase drie dotten van kansen om alsnog met een punt naar huis te gaan. Andor van Andel, Sten Pijlman en Nick de Jong faalden oog in oog met de MVV-doelman.

RKVSC - Kerkwijk 1-5 (0-3). 2. Jorel Helderman 0-1, 10. Michel van den Hanenberg 0-2, 45. Michel van den Hanenberg 0-3, 59. Jur van Haaften 0-4, 80. Kobus van den Heuvel 1-4, 88. Nick van Eck 1-5. Rode kaart: 35. Antwan van Rijn (RKVSC) 2x geel.

Moment van de wedstrijd: RKSVC-middenvelder John van den Heuvel raakte de paal bij een 0-2 tussenstand. ,,Dan hadden we wellicht terug in de wedstrijd kunnen komen. Uiteindelijk liep Kerkwijk verder weg", aldus RKVSC-coach Robert Hooijmans.

Bijzonderheid van de wedstrijd: De scheidsrechter van dienst verontschuldigde zich tijdens de rust bij RKVSC-speler Antwan van Rijn. De arbiter dacht namelijk dat Van Rijn zijn middelvinger naar hem opstak, maar dat bleek niet zo te zijn. Het handgebaar van de RKSVC'er was bedoeld voor een medespeler. Dat misverstand kostte Van Rijn dus wel zijn tweede geel.

Well - Herovina 1-1 (1-0). 24. Niels Kraaij 1-0 (pen.), 48. Jesse van Vliet 1-1.

Moment van de wedstrijd: De 1-1 van Herovina-spits Jesse van Vliet. ,,Ik had het gevoel dat die goal bevrijdend werkte en dat de tweede goal niet lang op zich zou laten wachten. Uiteindelijk bleef het dus 1-1", wist Herovina-coach Glenn Calor.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Well-coach Edwin van de Braak sprak niet van een gestolen punt, maar was wel blij met het behaalde resultaat. ,,Omdat Herovina gewoon een goede ploeg is. Maar in Well win je niet zomaar."

Zuilichem - Leerdam Sport'55 1-5 (0-1). 34. 0-1, 56. 0-2, 63. 0-3, 74. Patrick Kooijman 1-3, 81. 1-4, 86. 1-5.

Moment van de wedstrijd: Een gigantische kans voor Max van Zanten, na goed voorbereidend werk van Erik van Dalen. ,,Max kon vrij inschieten, maar miste helaas. Dat was de 1-1 geweest en dan wordt het toch een andere wedstrijd", aldus Zuilichem-coach Nabil Bouchlal.

Bijzonderheid van de wedstrijd: De einduitslag was volgens Bouchlal ietwat geflatteerd. ,,Leerdam Sport nam pas afstand op het moment dat wij met meer druk naar voren gingen spelen", constateerde de oefenmeester.

Topklasse Vrouwen

Eindhoven AV - Sc ’t Zand 3-0 (1-0)12. 1-0, 64. 2-0,77.3-0

Moment van de wedstrijd: Salina de kok krijgt kans op 1-1 .