Overzicht | Nooit Gedacht maakt gehakt van BMC, Gilze wint met speels gemak van Waspik

Agonis Hoti vindt het net en de pret bij DESO: ‘Een te mooie club om in de vijfde klasse te spelen’

21 oktober Dit prille seizoen heeft DESO de wind vol in de zeilen, want de Osse club staat bovenaan in de vijfde klasse B. Deze topnotering is voor een groot deel te danken aan de vele doelpunten van Agonis Hoti (24). Wat is de achtergrond van de aanvaller die zeven keer scoorde in de laatste twee wedstrijden?