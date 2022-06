Overzicht | OJC en UDI'19 bereiken finale nacompetitie, supporter gewond bij SVSSS en Venhorst degradeert alsnog

Vrouwen van Nooit Gedacht trekken zich terug uit de nacompeti­tie: ‘KNVB mag zich achter de oren krabben’

Voor de vrouwen van Nooit Gedacht is het seizoen definitief klaar. De Geffense vrouwen hadden zich verzekerd van een plek in de nacompetitie om promotie naar de topklasse, maar kunnen geen fatsoenlijk team op de been brengen.

11 juni