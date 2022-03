OVERZICHT | OSS’20 wint van Westlandia, Blauw Geel verliest op eigen veld

OSS’20 - Westlandia 2-1 (1-0).

,,Ons veld is niet bespeelbaar”, zei OSS’20-trainer Bertran Kreekels. ,,De jongens zijn er klaar mee. Wat ons betreft, spelen we voortaan op ons kunstgrasveld. We waren, ondanks de moeilijke omstandigheden, heer en meester en hadden de wedstrijd eerder in het slot moeten gooien.”

Het duurde tot een minuut voor rust tot de ploeg op voorsprong kwam. Joep van der Velden werd neergelegd in het strafschopgebied van Westlandia, Tim Waterink benutte de strafschop. Diezelfde aanvaller maakte twintig minuten voor tijd de 2-0. Twee minuten later tekende Stijn van Os voor de 2-1. Verder kwamen de gasten, die voorlaatste staan, niet, al moest OSS-goalie Rick van der Leest in de slotfase nog een vrije trap uit zijn doel werken. Tegenvaller was nog het uitvallen van Jos Peltzer. ,,Die zijn we in het gunstige geval enkele weken kwijt”, baalde Kreekels.

OSS’20: Van der Leest; Spierings, Van de Rande, Eltink, De Bruijn; Van de Vorst, Peltzer (20. Calor); Van der Velden, Waterink, Van Sonsbeek (70. Pijnenburg), De Groot.

Blauw Geel’38 - Hercules 0-1 (0-0).

Blauw Geel’38 ging ‘zeer teleurstellend onderuit', zoals trainer Niels van Casteren het woensdag verwoordde. Nathan Bijl maakte in de vijftiende minuut de 0-1 tegen Blauw Geel. ,,Ik hoor om me heen dezelfde verhalen en ben dus niet gekleurd", aldus de oefenmeester. ,,We hadden onszelf moeten belonen met minimaal een punt en eigenlijk hadden we moeten winnen”, zei hij na het duel van zijn ploeg met de Utrechters. Het wil maar niet vlotten in het jaar 2022 met de derdedivisionist uit Veghel, want het team pakte pas één puntje.

,,We hebben ons wel qua spel gerevancheerd voor de afgelopen twee wedstrijden (0-1 tegen EVV en 3-2 tegen Quick) en laten zien tot wat we in staat zijn”, meende Van Casteren. Blauw Geel’38 kreeg legio kansen om te scoren tegen Hercules. Zo hadden onder meer Wouter op den Camp, Vince Duits, Koen van der Zanden en Jay van Boxtel hun vizier niet op scherp staan. ,,De keeper van Hercules speelde een fantastische wedstrijd”, zei Van Casteren.

Blauw Geel’38: Hashemi; Van Boxtel, Dekkers, Zeller (85. Besems), Egmond; Dobbelsteen, Voets, Op Den Camp (75. Barglan); Duits (75. Verbakel), Van der Zanden (60. Wouters), Loermans.

EMK - VOW 0-5 (0-0).

Vierdeklasser VOW speelde een matige eerste helft tegen hekkensluiter EMK (4F). De nummer laatst kreeg twee grote kansen om de score te openen en schoot zelfs een bal op de lat. ,,Na rust was het snel gedaan en boekten we een terechte overwinning. Als zij eerst hadden gescoord, had het zomaar een lastig potje kunnen worden”, zei VOW-coach Patrick Cissen. Pim van Riel (twee keer), Bart van de Oever, Siep Verweij en Stein Klein Breteler maakten de doelpunten voor de ploeg uit Veghel.