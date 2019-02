Overzicht | Puntje voor Kozakken Boys, periode voor Merlijn

zaterdag 3d SV Capelle verliest topper in slotminuut

19:55 SV Capelle leek een punt over te houden aan het duel met SC Everstein, maar verloor in de laatste minuut. Daardoor passeerde de bezoekers de thuisploeg op de ranglijst en zakte de ploeg van trainer Antoin van Pelt naar de derde plaats. Van Pelt baalde dat in de eerste helft een treffer van zijn ploeg werd afgekeurd.