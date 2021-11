Overzicht | Reeshof maakt gehakt van Were Di, Haarsteeg en Vlijmense Boys houden elkaar in evenwicht

Van Ingen is dé revelatie bij SVSSS: verdedigen­de middenvel­der rijgt de MotM-a­wards aaneen

Na vijf wedstrijden vindt het Udenhoutse SVSSS zichzelf terug in de middenmoot. In vier van die duels mocht verdedigende middenvelder Mathijs van Ingen (20) de Man of the Match titel op zijn naam schrijven.

4 november