Overzicht | Roda Boys/Bommelwaard weet weer wat winnen is, driepunter Kozakken Boys

zaterdag 1C Vrijetrap­pen­spe­ci­a­list Ricky Vroon schiet met scherp namens GRC 14, Nivo Spar­ta-trai­ner doet nieuwe club pijn

19:00 GRC 14-speler Ricky Vroon liet met twee benutte vrije trappen weer van zich gelden op bezoek bij Heerjansdam. Door de driepunter blijft de top vier in het vizier voor de club uit Giessen. Aangezien koploper Kloetinge al een nacompetitieticket heeft, streden Almkerk en LRC om de tweede plaats (en mathematisch gezien koppositie) in de tweede periodetitel. Dat werd na zaterdag uiteindelijk Nivo Sparta, dat aan een bijzondere opmars bezig is.