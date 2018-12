Overzicht | Sleeuwijk alleen aan kop, Herovina neemt vijfde plek over van Zuilichem

Zondag 1C Burenruzie tussen Sc ‘t Zand en FC Tilburg: ‘Als je verliest, krijg je dat nog wel een half jaartje te horen’

10:08 In de eerste klasse C staat zondag de kraker tussen stadgenoten Sc ’t Zand en FC Tilburg op het programma. Gastheer ’t Zand nestelt zich bij een overwinning weer stevig in de subtop, terwijl de bezoekers uitzicht willen houden op de veilige elfde plaats.