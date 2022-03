Overzicht | 't Zand verliest in extremis, FC Schadewijk neemt revanche op DVG

Tweede klasse F CHC heeft off-day en eindigt wedstrijd met 9 man: ‘Al hadden we drie uur doorge­speeld, dan hadden we niet gescoord’

De ploeg van Fatah Hadouir kwam al snel op achterstand na een verkeerde terugspeelbal. Zijn ploeg speelde niet goed en kwam niet echt tot kansen. In de slotfase had zijn ploeg veel commentaar o pde leiding en dat resulteerde in twee rode kaarten.

