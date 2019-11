Overzicht | Twaalf clubs in actie in districtsbeker, Kozakken Boys verliest van IJsselmeervogels

tweede divisie Kozakken Boys kan koploper IJsselmeer­vo­gels niet verrassen

17:44 Kozakken Boys trof bij ranglijstaanvoerder IJsselmeervogels een aantal oude bekenden. Verdediger Sanny Monteiro, aanvoerder Gwaeron Stout en spits Ahmed el Azzouti keerden terug op sportpark De Zwaaier. Vorig seizoen waren ze trefzeker voor Kozakken Boys in het met 5-0 gewonnen duel met IJsselmeervogels. Deze keer trokken ze met de bezoekers aan het langste eind. De vereniging uit Spakenburg won voor het eerst sinds het seizoen 2012-2013 weer eens in Werkendam. De wedstrijd in de tweede divisie eindigde in 1-3.