Overzicht: UDI'19 dendert door, Achilles Veen niet voorbij tiental Swift

Dit artikel wordt telkens aangevuld

Hoofdklasse A

Achilles Veen - Swift 0-0 (0-0). Rood: Dinkgreve (Swift). ,,We troffen een tegenstander met een goede voetbalopvatting. Het zat er vandaag niet in. Voorin waren we ook te slordig en we creëren simpelweg te weinig", keek Achilles Veen-trainer Clemens Bastiaansen terug op het duel. ,,De topvier blijft ons doel. Ik ben er zeker van dat de clubs boven ons ook nog punten gaan verliezen. We zullen er voor blijven knokken."

Hoofdklasse B

Goes - UDI'19 0-1 (0-0). 55. Van Geelkerken 0-1. ,,We hebben kansen laten liggen op 0-2", zei UDI'19-trainer Bert Ruijsch. ,,We hadden het met Sam Wassenberg, Marc Koot en Roald van Hout beter uit moeten spelen."

Zuid 1

Zaterdag eerste klasse C

De Merino’s - GRC 14 2-0 (1-0). 1. De Gooijer 1-0, 58. De Gooijer 2-0. GRC-trainer Marcel van Helmond: ,,Het was een slechte wedstrijd van ons. Niets lukte vandaag. Gelukkig dat onze concurrentie ook punten liet liggen. Dat is ook het enige positieve."

WNC - DTS Ede 3-0 (2-0). 9. Vijlbrief 1-0, 15. Verheul 2-0, 82. Van der Heijden 3-0. WNC-trainer Cor Prein: ,,We wilden winnen, omdat anders het verschil met DTS vijf punten zou zijn geweest. We hebben het goed gedaan. In de beginfase waren we heer en meester. Na rust hebben we het geweldig uitgespeeld. Een verdiende zege."

Zaterdag tweede klasse F

Woudrichem - Roda Boys 0-2 (0-1). 25. De Wit 0-1, 75. Van Aalst 0-2. Rood: 80e minuut Van Dalen (Roda Boys, twee keer geel). ,,Voor rust speelden we zó beroerd en had Woudrichem wel vier of vijf keer kunnen scoren", vond Roda-trainer Frank Brands. ,,Erna staken we meer energie in de wedstrijd, waren we wel bij de les." ,,We hebben inderdaad erg veel kansen gemist. Toch maak ik er geen halszaak van", zei Woudrichem-trainer Leon Elands. ,,Als onze voorhoedespelers werkelijk zó goed zouden zijn, zouden ze niet bij Woudrichem spelen."

Almkerk - Hardinxveld 1-0 (0-0). 65. Jurre van Laarhoven 1-0. ,,Twee afgelastingen in maart, twee keer een gelijkspel. Het is maar mager voor een kampioenskandidaat, maar we hebben de maand in ieder geval goed afgesloten met een dik verdiende overwinning", aldus Almkerk-trainer Robert Roest.

Wilhelmina'26 - SVW 3-0 (2-0). 15. Van Son 1-0, 40. Schouten 2-0, 85. Hartgers 3-0. ,,Het was een kat-en-muisspel", zag Wilhelmina-trainer Johan van der Werff. ,,Zonder goed te spelen hebben we een heel makkelijke overwinning op de hekkensluiter geboekt."

Nivo Sparta - Heukelum 2-0 (0-0). 75. Nikbakht 1-0, 85. Ruijsch 2-0. ,,Heukelum had de bus geparkeerd, wij moesten maar proberen om door die muur van verdedigers te komen", zag Nivo-trainer Theo de Boon. ,,Uiteindelijk is het ons gelukt."

Zaterdag derde klasse D

Sleeuwijk - Olympia'60 5-0. 1-0 Barry Ruitenberg, 2-0 Jeffrey Molhoek, 3-0 Frans van de Steenhoven, 4-0 Jenner Koek, 5-0 Van de Steenhoven. PR-man Patrick Pruijssers van Olympia'60: ,,Behalve tal van blessures, meldden zaterdagmorgen nog eens twee spelers af. Met plausibele redenen, dat wel. Al met al zakken we naar die regionen waar het er vervelend uitziet."

Zaterdag vierde klasse C

TSVV Merlijn - SV Bergen -. SV Bergen heeft zich uit de competitie teruggetrokken. ,,Het was al lastig om drie punten te pakken, nu leveren we drie in", zegt trainer Jeffrey Liem. ,,Het zit ons na de winterstop helemaal niet mee. We trainen goed, maar hebben pas vier wedstrijden gespeeld."

Zondag vierde klasse D

OVC'26 - Viola 1-1 (1-0). 12. Akkermans 1-0, 85. 1-1. OVC'26-coach Rob van der Kaaij: ,,Viola staat wel elfde, maar met als ze die afgelaste wedstrijden gewoon hadden gespeeld stonden ze gewoon in de middenmoot."

Zuid 2

Zondag vijfde klasse F