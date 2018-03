Overzicht: UDI'19 dendert door, Zeldzaam puntenverlies OVC'26

Goes - UDI'19 0-1 (0-0) 55. Van Geelkerken 0-1. ,,We hebben kansen laten liggen op 0-2", zei UDI'19-trainer Bert Ruijsch. ,,We hadden het met Sam Wassenberg, Marc Koot en Roald van Hout beter uit moeten spelen."

Zuid 1

Zuid 2

Ollandia - HSE 3-2 (1-0). 34. R. Erven 1-0, 56. R. Erven 2-0, 58. Aydin 2-1, 60. S. Erven 3-1, 88. Aydin 3-2. Ollandia-coach Bas van Engelen: ,,In de slotfase viel nog de 3-2 en toen werd het plotseling even spannend. Onnodig als je het mij vraagt, want we hadden de wedstrijd al eerder op slot moeten gooien"