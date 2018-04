Overzicht: uitslagen amateurvoetbal zaterdag

Tweede divisie



Kozakken Boys – FC Lisse 2-1 (2-0). 11. Stout 1-0, 31. Pires Tavares (pen.) 2-0, 90. Buijs 2-1.

Hoofdklasse A



Achilles Veen - Zwaluwen 2-0 (1-0). 21.Tan 1-0, 80. Aerts 2-0. ,,We hebben afgelopen week als groep veel gesproken over hoe we meer ruimte moesten creëren”, zei Achilles Veen-trainer Clemens Bastiaansen. ,,Daar was de eerste goal een goed voorbeeld van. Na rust hadden we een poos onze minste fase. Na onze tweede treffer hadden we verder uit kunnen lopen. Al met al een goed resultaat.”

Eerste klasse C

DHSC - WNC 0-2 (0-0). 62. Van der Heijden 0-1, 88. Seqqal 0-2. ,,We hebben de pijn van de bekeruitschakeling weggespoeld”, vond WNC-trainer Cor Prein. ,,De eerste helft was vrij slecht. Na rust ging het wat beter en na de 0-1 heeft onze keeper Arjen Kaasjager ons wel in de wedstrijd gehouden. Maar een verdiende zege.”

GRC 14 - Woudenberg 4-1 (2-1). 3. Van Keulen 0-1, 10. Versteeg 1-1, 30.Van Es 2-1, 77. Strik 3-1, 79. Köksal 4-1. ,,We begonnen weer eens slecht maar hervonden ons gelukkig”, stelde GRC 14-trainer Marcel van Helmond. ,,Heel belangrijke punten gepakt en verdiend.”

Tweede klasse F

Nivo Sparta - Almkerk 2-2 (1-1). Wilhelmina’26 - Pelikaan 0-0 (0-0). ,,Gelukkig was het mooi weer, dus konden de toeschouwers nog ergens van genieten”, liet Wilhelmina-trainer Johan van der Werff weten. ,,Binnen het veld was dat niet het geval, er gebeurde nagenoeg niks.”

SVW - Woudrichem 3-3 (2-0). 30. Canta 1-0, 39. Meha 2-0, 55. Timmer 2-1, 65. Goemaat 2-2, 88. D. Schaap 2-3, 90. Meha 3-3. Rode kaart: 66e minuut Goemaat (Woudrichem, twee keer geel). ,,Na een slechte eerste helft, pakten we na rust de draad goed op”, vond Woudrichem-trainer Leon Elands. ,,Net toen we dachten dat we de de buit binnen hadden, kregen we alsnog de deksel op ons neus.”

Drechtstreek - Roda Boys/Bommelerwaard 0-4 (0-3). 7. Loef 0-1, 14. Van den Broek 0-2, 38. Van Eembergen 0-3, 73. De Wit 0-4. ,,Toen het binnen een kwartier al 0-2 was, was het verzet bij Drechtstreek al helemaal gebroken”, constateerde Roda-trainer Frank Brands. ,,Mooie middag, want de nummers een en twee speelden tegen elkaar gelijk.”

Derde klasse D

Olympia’60 - GDC 0-2 (0-1). 35. Jamie Youell (pen.) 0-1, 80. Van Wijlen 0-2. ,,We hebben alweer verloren en staan nu op een nacompetitieplaats”, zei Patrick Pruijssers, de PR-man van Olympia. ,,Toch ben ik optimistisch, dat we het tij kunnen keren.” GDC-clubman Piet den Ouden vond zijn club een dik verdiende zege behalen. ,,Tegen een onmachtig Olympia’60. We hadden eigenlijk met veel grotere cijfers moeten winnen.”

Sparta’30 - Haaften 2-2 (2-1). 5. Rutters 1-0, 19. Visser 2-0, 35. Tomek Kilian 2-1, 60. Onink 2-2. ,,We hadden de wedstrijd naar ons toe kunnen trekken, maar we misten te veel kansen”, zag Sparta-trainer Frans van Wijk. ,,Toch verdient deze buitengewoon smalle selectie een groot compliment, want de spelers moesten voor de derde keer in zeven dagen in actie komen.” Haaften miste acht spelers wegens blessures, schorsingen en vakanties liet Haaften-leider Gerrit van Willigen weten. ,,Na die snelle 2-0 achterstand zag het er dus beroerd uit. Toch een punt gepakt, ook de te danken aan onze doelman, Lars Tertoolen.”

Willem II - GVV ’63 1-2 (1-0). 30. Van Limpt 1-0, 68. Van de Werken 1-1, 89. Jochem Roding 1-2. ,,Gezien het aantal kansen zou het logisch zijn geweest als deze wedstrijd in een gelijkspel zou zijn geëindigd”, gaf GVV-trainer Jan van Setten toe. ,,We hebben in Tilburg dus in de laatste minuut de punten gestolen.” Willem II-trainer Mustafa Demirtas baalde na afloop. ,,Tot de 75e minuut zit ik te wachten op ons tweede doelpunt, in de laatste minuut gaan we nog onderuit. Ik baal er heel erg van, want doordat Herovina verloor, hadden we goede zaken kunnen doen om bij die onderste plaats weg te geraken.”

NEO’25 - NOAD’32 1-0 (1-0). 38. Kerst 1-0. ,,We troffen in de eerste helft een mat NOAD’32, daar hebben we optimaal van geprofiteerd”, vond NEO-trainer Antoin van Pelt. ,,Voor de rust draaide het niet, erna ging het wat beter”, bekende Anton de Waal, pr-man van NOAD’32. ,,Maar toen we twee bepalende spelers al binnen twintig minuten noodgedwongen moesten wisselen, zag het niet naar uit dat we de wedstrijd nog zouden kunnen laten kantelen. Dat is helaas bewaarheid.”

BLC - SSC’55 1-3 (1-1) 11. De Jong 0-1, 45. Kessens 1-1, 76. Nsita 1-2, 82. Ter Schiphorst 1-3. ,,Zeventig minuten lang waren we sterker, die keeper van SSC was de uitblinker en heeft ons van een goed resultaat afgehouden”, baalde BLC-trainer John Huisman. ,,Nadat een buitenspeldoelpunt van BLC werd afgekeurd, kantelde de wedstrijd en namen wij het initiatief over”, vertelde Roy van Oosterhout, bestuurslid technische zaken van SSC. ,,We draaien lekker, SSC is sinds een tijdje een echte vechtmachine geworden.”

Altena - SV Capelle 2-4 (0-4). Eyopoglu (pen.) 0-1, Van Caem 0-2, Eyopolgu 0-3, Dedic 0-4, 1-4, 2-4. ,,Na die twee nederlagen van afgelopen paasweekeinde en ellende met zware blessures hebben de spelers de ruggen alsnog gerecht en een heel knappe eerste helft gespeeld”, meende Capelle-trainer Edin Curic.

Sleeuwijk - Herovina 3-0 (1-0). 40. Molhoek 1-0, 82. Marinessen 2-0, 84. Van den Steenhoven (pen.) 3-0. ,,Een verdiende overwinning, al was Herovina voor de rust gevaarlijk met spelhervattingen”, zag Sleeuwijk-trainer Pieter Tuns.

Vierde klasse C

TSVV Merlijn – DOSKO 3-2 (2-0). 12. Ruijven 1-0, 25. Van Grinsven (pen.) 2-0, 55. Warmoeskerken 3-0, 70. 3-1, 85. 3-2. ,,Voor de rust had het al zeker 6-0 moeten zijn, zoveel kansen hebben we gecreëerd”, was Merlijn-trainer Jeffrey Liem van mening. ,,Na rust pasten we ons te veel aan onze tegenstander aan en gingen we slordig spelen.”

Vierde klasse D

Zuilichem – Peursum 4-1 (4-0). 9. Van Steenbergen 1-0, 11. M. Kooijman 2-0, 18. E. van Dalen 3-0, 38. P. Kooijman (pen.) 4-0, 75. 4-1. Bijz.: Van Tongerlo (Zuilichem) stopt penalty in de 44ste minuut. ,,De eerste helft was heel goed”, zag Zuilichem-trainer Kornee Sterrenburg. ,,Het was genieten.”

ASH – MVV’58 2-1 (1-0). 30. D. Bijl 1-0, 87. 1-1, 89. D. Bijl 2-1. ,,In de slotfase dachten we daar gaan we weer”, vertelde ASH-trainer Ron Laros. ,,Gelukkig benutte Danny Bijl daarna nog één van de twee kansen die we kregen.”

Kerkwijk – Well 1-2 (1-1). 16. Van den Hanenberg 1-0, 41. C. Blom (pen.) 1-1, 87. Bracht 2-1. ,,De strafschop voor Well was het kantelpunt”, vond Kerkwijk-leider Marc de Bijl. ,,Voor rust hadden we drie of vier keer moeten scoren, maar in de tweede helft speelden we Well in de kaart. Deze nederlaag komt keihard aan. Een derby wil je niet verliezen.” Bij Well dachten ze in de slotfase dat het op een gelijkspel zou uitlopen. ,,Maar ik ben blij met de overwinning”, liet Well-trainer Edwin van de Braak weten. ,,Laat het maar eens meezitten.”