Overzicht: uitslagen zaterdagvoetbal

Hoofdklasse A

AFC - Achilles Veen 1-3 (1-1). 3. 1-0, 40. Mijnhijmer 1-1, 80. Peters 1-2, 86. Peters 1-3. ,,Er was vandaag sprake van een uitstekende instelling ondanks het gemis van veel spelers. Als er één ploeg verdiende om te winnen waren wij het. Mijn complimenten aan de jongens”, aldus Achilles Veen-trainer Clemens Bastiaansen.

Eerste klasse C

LRC Leerdam - WNC 1-3 (1-1). 16. (e.d.) 0-1, 33. 1-1, Seqqal 1-2, 85. Verheul 1-3. ,,Een dikverdiende zege. Winnen bij LRC klinkt altijd goed”, zei WNC-trainer Cor Prein.

GRC 14 - DHSC 0-3 (0-2). 10. Griffioen 0-1, 45. 0-2, 63. Cakmak 0-3. Bijz.: GRC 14 mist penalty in de 62ste minuut. ,,We gaven weer te gemakkelijk de goals weg. Jammer dat we een strafschop misten”, vertelde GRC 14-trainer Marcel van Helmond teleurgesteld.

Tweede klasse F

Roda Boys/Bommelerwaard - Almkerk 2-0 (1-0). 37. Van Eembergen 1-0, 49. Loef 2-0. ,,We hebben dik verdiend gewonnen. We wisten ook dat het vandaag móest gebeuren wilden we nog een kans maken op de titel”, zei Freek van Eembergen, spits van Roda Boys. ,,We zijn terecht onderuit gegaan”, meende Almkerk-verdediger Thomas Blankers. ,,Het is nu zaak om niet in paniek te raken en komende zaterdag tegen Drechtstreek de draad weer op te pakken.”

Drechtstreek - Wilhelmina’26 3-1 (2-1). 10. Robert Bouman 0-1, 30. 1-1, 40. 2-1, 70. 3-1. ,,Door twee gruwelijke blunders staan we met lege handen”, zag Wilhelmina-trainer Johan van der Werff.

Woudrichem - Pelikaan 0-1 (0-0). 47. (pen.) 0-1.

Hardinxveld - Nivo Sparta 1-3 (0-1.) 45. Ruijsch 0-1. 66. De Boon 1-1. 73. De Kruijk 1-2, 88. De Kruijk 1-3. Bijz.: De Kruijk (Nivo Sparta) mist penalty in de 43ste minuut. ,,Door de overwinning kunnen we via de vierde plaats nog de nacompetitie halen”, constateerde Nivo-trainer Theo de Boon. ,,De grootste kans is er als Almkerk kampioen wordt. Dus zullen we komende zaterdag alles geven om Roda Boys een loer te draaien.”

Derde klasse D

GDC - SSC’55 1-3 (1-0). 20. Schouten 1-0, 52. Van den Hoven 1-1, 73. Ter Schiphorst 1-2, 76. Ter Schiphorst 1-3. ,,Door de nederlaag van NEO’25 hadden we bij een overwinning nog een kans gehad op de derde periode”, zei Jordy Naaijen, elftalleider van GDC. ,,Wij hebben dit seizoen iets met invallers. Ze hebben ons regelmatig aan punten geholpen. Deze keer deed Frank ter Schiphorst dat”, zag Roy van Oosterhout, bestuurslid technische zaken van SSC’55 .

NEO’25 - Sparta’30 1-2 (1-1). 5. Rosenbrand 1-0, 28. Faro (e.d.) 1-1, 83. Visser 1-2. ,,Op het moment dat het écht moet – we stonden bovenaan in de derde periode – zul je zien dat het dus niet lukt. Vandaag was dat het geval, al hebben we zeker voor de rust veel kansen gehad”, vertelde NEO-trainer Antoin van Pelt. ,,Dit seizoen hebben we weinig geluk gekend. Vandaag dus wel, want met de overwinning kregen we te veel. Maar de punten zijn meer dan welkom. Het begint erop te lijken dat we ons rechtstreeks gaan handhaven”, meende Sparta-trainer Frans van Wijk.

NOAD’32 - Herovina 1-1 (1-0.) 13. Schuurmans 1-0, 70. Steenbruggen 1-1. Rode kaart: Schuurmans (NOAD’32), De Waal (NOAD’32, twee keer geel), Van Loon (NOAD-trainer). Bijz.: NOAD’32 promoveert na zeven jaar weer naar de tweede klasse. ,,Voor de rust was er niets aan de hand, erna maakte scheidsrechter Deurloo er een potje van. Al die kaarten, het is een smet op ons kampioenschap”, aldus Anton de Waal, pr-man van NOAD’32.

SV Capelle - BLC 6-1 (3-0). 9. Van Selst 1-0, 20. Hadzic 2-0, 43. Eyupoglu 3-0, 49. Kessens (pen.) 3-1, 78. Van Selst 4-1, 86. Eyupoglu 5-1, 89. Van Selst 6-1. ,,SV Capelle ligt ons helemaal niet, want thuis hebben we er met 7-0 van verloren”, zei BLC-trainer John Huisman. ,,We speelden een goede wedstrijd met twee jonge centrale verdedigers. Die jongens hebben het prima gedaan”, vond Capelle-trainer Edin Curic.

Olympia’60 - Willem II 0-0 (0-0). ,,Na tien nederlagen op rij hebben we eindelijk weer eens een puntje gepakt. Dat hadden er drie moeten zijn, maar scoren is een enorm probleem. In ieder geval kunnen we de nacompetitie niet meer ontlopen. En blijven we twee punten voorsprong houden op hekkensluiter Willem II”, constateerde Patrick Pruijssers, pr-man van Olympia’60.

GVV’63 - Haaften 3-2 (1-0). 25. Kreling 1-0, 50. Kilian (pen.) 1-1, 70. Van Zuidam 1-2, 80. Kaaouass 2-2, 88. Sjoerd Kolkman 3-2. ,,Nadat we op een voorsprong waren gekomen, had ik verwacht dat we de punten binnen zouden halen. We speelden echter niet volwassen genoeg, dus staan we alsnog met lege handen”, baalde Adrie van Steijn, trainer van Haaften.

Altena - Sleeuwijk 3-0 (2-0). 5. Zwart 1-0, 26. Van Munster 2-0, 61. Kros (e.d.). ,,Voor de rust kwamen we er niet aan te pas, erna kregen we een paar mooie kansen voor de aansluitingstreffer. Maar door goed keeperswerk of matig afwerken viel dat doelpunt niet”, liet Sleeuwijk-trainer Pieter Tuns weten.

Vierde klasse C