Overzicht | VCO afgeslacht door SPV, Hilvaria-Beerse Boys eindigt in 3-3 gelijkspel

amateurvoetbalEen nieuwe speelronde in het zondagvoetbal. In de tweede klasse F ontving Hilvaria Beerse Boys. VCO-SPV eindigde zondagmiddag in een glansrijke overwinning voor de bezoekers. Dit en nog veel meer in het wekelijkse amateurvoetbaloverzicht.