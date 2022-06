Overzicht | WNC plaatst zich voor nacompetitie, SV Capelle ontloopt degradatie

Amateurvoetbal Overzicht | Vorstenbos­sche Boys eindelijk kampioen, FC Tilburg degradeert na verlies tegen Cluzona en Vlijmense Boys verspeelt koppositie

Vorstenbossche Boys is eindelijk officieel kampioen na een makkelijke overwinning op Ulysses. Bij FC Tilburg is er alles behalve reden voor een feestje, de club degradeert vandaag officieel naar de derde klasse en Vlijmense Boys verliest cruciale wedstrijd in de strijd om het kampioenschap.

30 mei