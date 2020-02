Overzicht | Woudrichem snel klaar met Tricht, NEO'25 te sterk voor Haaften

Bekerloting Bekerkra­ker tussen UDI’19 en Erp op het programma, Nemelaer treft Brabantia

6 februari Uit de loting voor de achtste finales van de districtsbeker Zuid 2 zijn een paar spraakmakende affiches gekomen. Zo ontvangt hoofdklasser UDI'19 eersteklasser Erp in eigen huis. Derdeklasser Boekel Sport ontmoet SV Meerssen. In Zuid 1 speelt Nemelaer tegen competitiegenoot Brabantia. Voor Altena is het nog even afwachten.