Overzicht | WSC wint burenruzie van DESK, OJC de sterkste in Brabants onderonsje tegen Moerse Boys

zaterdag 4D Gelijkspel voelt aan als verlies bij Kerkwijk, Herovina nog altijd foutloos

28 september Kerkwijk dacht de wedstrijd al vroeg in het slot te hebben gegooid door na krap een halfuur op 0-2-voorsprong te staan. Well knokte zich echter knap terug in de wedstrijd en hield dankzij twee rake vrije trappen van Stefan Wilmink een punt over aan het duel. Voor koploper Herovina is de competitie uitstekend begonnen, getuige de zes op zes.