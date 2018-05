Overzicht zaterdagvoetbal: Achilles Veen wint, Almkerk kampioen

Tweede divisie

Kozakken Boys – Katwijk 0-0 (0-0). Bijz.: Katwijk is kampioen. Rode kaart: 90. Berkhout (Katwijk, twee keer geel).

Hoofdklasse A

Hoek - Achilles Veen 1-2 (0-2). 11. Peters 0-1, 37. Wilborts 0-2, 87. Besuyen 1-2. ,,We hebben een historische zege geboekt. Mijn complimenten aan de ploeg dat we het seizoen waardig hebben afgesloten”, aldus Achilles Veen-trainer Clemens Bastiaansen.

Eerste klasse C

WNC - Sliedrecht 1-1 (0-0). 61. Weidema 1-0, 81. 1-1. Bijz.: WNC naar nacompetitie voor plaats in hoofdklasse. WNC-trainer Cor Prein: ,,De eerste helft was slap. Na rust een standje bijgezet. Na de 1-1 zakelijk uitgespeeld. Nu zaterdag uit tegen Groningen (winnaar derde periode in 1E) hoewel er nog een kansje is dat we vrijgeloot worden vanwege het terugtrekken van Jong Twente. Hopelijk horen we dat snel.”

GRC 14 - Delta Sports 4-2 (3-0). 17. M. Van den Oever 1-0, 38. Hoeke 2-0, 45. Versteeg 3-0, 62. 3-1, 76. 3-2, 88. M. Van den Oever 4-2. GRC-trainer Marcel van Helmond: ,,We hebben ons op eigen kracht gehandhaafd. Onze doelstelling, handhaving zonder nacompetitie, is gehaald. Ik ben trots op de jongens.”

Tweede klasse F

Pelikaan - Almkerk 0-3 (0-1). 2. Dirven 0-1, 52. Stalenhoef 0-2, 79. Dirven 0-3. Bijz.: Almkerk is kampioen. ,,We zijn goed gestart en dat heeft er uiteindelijk toe bijgedragen dat we redelijk eenvoudig konden winnen”, zei Almkerk-trainer Robert Roest. ,,Dit is grandioos. Wat een spanning op de laatste dag. Er is ook maar één ploeg die recht heeft op het kampioenschap en dat zijn wij”, vond Almkerk-aanvoerder en maker van twee goals Bart Dirven.

Meerkerk - Nivo Sparta 1-4 (1-1). 2. Van Opijnen 0-1, 10. 1-1, 56. Looijen 1-2, 78. Looijen 1-3, 83. Looijen 1-4. ,,Met Willem Looijen hebben we weer de beste schutter van de tweede klasse F in huis. We pakten vijftig punten. Allemaal mooi en aardig, toch staan we met lege handen. Geen nacompetitie, dat is zuur”, baalde Nivo-trainer Theo de Boon.

Roda Boys/Bommelerwaard - Tricht 5-2 (3-0). 22. Van Eembergen 1-0, 37. De Wit 2-0, 45. Van Eembergen 3-0, 47. De Wit 4-0, 50. Van den Broek 5-0, 68. Agular 5-1, 75. Agular 5-2. ,,We hebben gedaan wat we moesten doen: winnen”, constateerde Roda-trainer Frank Brands. ,,Als Almkerk dan toch nog kampioen wordt, dan kun je die ploeg alleen maar feliciteren met de titel.”

Brederodes - Wilhelmina’26 3-1 (2-1). 35. 1-0, 37. 2-0, 40. Linnenbank 2-1, 80. 3-1. ,,Voor de rust waren we beter, hebben we ons laten nekken door twee dode spelmomenten. In de tweede helft hadden onze spelers meer last van de warmte, die van Brederodes niet. Die ploeg kon nog iets winnen, dat scheelde natuurlijk”, vertelde Kees Schouten, lid van de technische commissie van Wilhelmina’26.

Woudrichem - Papendrecht 2-5 (0-4). 2. 0-1, 7. 0-2, 9.0-3, 42. 0-4, 60. 0-5, 70. Secrève 1-5. 73. Secrève 2-5. ,,Er waren spandoeken gemaakt voor Lex Kramers en Wim Holster en mijn persoontje, omdat we afscheid namen. Er was vuurwerk. Binnen tien minuten stond het 0-3. Jammer, maar dat we een prima seizoen hebben gedraaid, neemt niemand van ons af”, vond Woudrichem-trainer Leon Elands.

Derde klasse D

NOAD’32 - BLC 3-2 (0-1). 22. Kessens 0-1, 49. Fitters 1-1, 54. Fitters 2-1, 74. Van Mourik 2-2, 79. P. Schouten 3-2. ,,Beide ploegen hebben keihard voor de winst gestreden. We hadden de kampioen met champagne, een erehaag en bossen bloemen nog vriendelijk voor ons willen stemmen, toch ging NOAD net als wij vol voor de winst. Gelukkig heeft Herovina verloren, dus hebben we ons toch nog gered”, liet een opgeluchte BLC-trainer John Huisman weten. ,,We waren het aan onze stand verplicht om er een echte wedstrijd van te maken”, meende NOAD-trainer Rob van Loon. ,,Toch heb ik rekening gehouden met volgend seizoen. Spelers die op scherp stonden heb ik buiten de ploeg gelaten. Als ze een kaart zouden pakken, kun je ze de eerste de beste wedstrijd niet inzetten.”

GVV’63 - SSC’55 0-1 (0-0). 46. De Bruin (e.d.) 0-1. Bijz.: SSC’55 wint de derde periode en speelt zaterdag in en tegen Meerkerk. Rode kaart: Speler (GVV’63, twee keer geel). ,,Het afscheid van Lennart van de Werken hebben we helaas niet met een resultaat kunnen omlijsten”, baalde GVV-trainer Jan van Setten. ,,Prachtig voor de club dat we de nacompetitie ingaan. Dat had in de winterstop werkelijk helemaal niemand verwacht, want toen stonden we onderaan”, aldus Jan van Baardwijk van SSC’55.

Haaften - Herovina 4-1 (2-0). 15. Verwolf 1-0, 30, Kilian 2-0, 50. Steenbruggen 2-1, 75. Perdon 3-1, 85. Noorthoek 4-1. ,,We hadden niet het gevoel dat Herovina voor zijn laatste kans vocht om de nacompetitie te ontlopen”, zag Haaften-leider Gerrit van Willigen. ,,Daardoor hebben we dik verdiend gewonnen.” ,,Voor de rust was het slecht, erna hebben we ons heel goed hersteld. Hadden we ook veel pech, anders was het zeker gelijk geworden. Zaterdag moeten we dus toch weer aan de bak, spelen we thuis tegen Unitas”, zei Gert-Jan Potters, trainer van Herovina.

NEO’25 - Olympia’60 3-0 (1-0). 23. Trapman 1-0, 62. Rosenbrand 2-0, 78. Kerst 3-0. ,,Toen Olympia hoorde dat Willem II al snel een verloren wedstrijd speelde bij Altena, deed die ploeg er niet meer zoveel aan: de nacompetitie was veiliggesteld. Ik ben supertrots op mijn team. 45 punten gepakt, allemaal met eigen jongens. Ik neem met opgeheven hoofd afscheid van de club”, vertelde NEO-trainer Antoin van Pelt.

GDC - Sleeuwijk 0-2 (0-2). 6. Koek 0-1, 31. Van den Steenhoven (pen.) 0-2. ,,We zijn blij dat we niet de nacompetitie ingaan”, zei Sleeuwijk-trainer Pieter Tuns.

Altena - Willem II 5-0 (2-0). Bijz.: Willem II is gedegradeerd. ,,De selectie liep al niet over van kwaliteit. Na de winterstop kregen we er nog een waslijst aan blessures bij. Dan weet je dat het heel lastig wordt om je te handhaven”, gaf Willem II-trainer Mustafa Demirtas toe.

SV Capelle - Sparta’30 2-2 (1-1). 26. L. van Andel 0-1, 45. Van Selst 1-1, 52. Van Balkom 2-1, 84. J. van Andel 2-2. ,,We wilden de competitie goed afsluiten. Dat is gebeurd. Er is niet verloren, sommige spelers hebben na een zware blessure weer hun minuten gemaakt. Kortom, we zijn klaar voor de nacompetitie. Zaterdag spelen we thuis tegen derdeklasser Streefkerk”, aldus Capelle-leider John Treffers. ,,We zijn met een hele kleine selectie aan deze competitie begonnen. In de winterstop stond het er nog niet rooskleurig voor. Maar door de instelling van de spelers hebben we ons op eigen kracht weten te redden. Dat is heel knap. Daar mag iedereen die een steentje heeft bijgedragen aan het eerste elftal trots op zijn. Onze handhaving voelt voor mij bijna als een kampioenschap”, liet een gelukkige Sparta-trainer Frans van Wijk weten.

Vierde klasse C

DVO’60 - TSVV Merlijn 1-0.

Vierde klasse D

Peursum – Well 9-1 (6-0). 4. 1-0, 12. 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0, 7-0, 8-0, 9-0, Van Zeelst 9-1. ,,Peursum heeft ons in de eerste helft kapot gespeeld”, bekende Well-trainer Edwin van de Braak.

SV Noordeloos – Kerkwijk 1-1 (1-0). 30. 1-0, 90. Van Eck 1-1. ,,Als ik eerlijk ben dan had Noordeloos deze wedstrijd met 5-1 moeten winnen”, was Kerkwijk-leider Marc de Bijl eerlijk. ,,Zij maakten hun kansen niet af en wij deden dat met ons kansje wel.”

VVAC – Brakel 0-2 (0-0). 51. Van Andel 0-1, 57. De Jong 0-2. ,,Het was een wedstrijd met veel kansen, maar in de tweede helft waren we effectiever dan VVAC”, zag Peter Pannekoek, assistent-trainer van Brakel.

ASH – Zuilichem 3-1 (1-0). 24. Van der Meijden 1-0, 46. De Heus 2-0, 65. Bouman 2-1, 76. Van der Meijden 3-1. ,,Zuilichem was de eerste helft dreigender, maar na rust hadden we vaker kunnen scoren”, vond ASH-trainer Ron Laros. ,,De fut was eruit”, moest Zuilichem-trainer Kornee Sterrenburg na afloop toegeven.