Overzicht zaterdagvoetbal: El Azzouti goudhaantje Kozakken Boys

Tweede divisie



Achilles’29 – Kozakken Boys 0-3 (0-1). 9. El Azzouti 0-1, 68. El Azzouti 0-2, 80. El Azzouti 0-3.

Hoofdklasse A

Smitshoek - Achilles Veen 3-1 (3-1). 2. Verburg 1-0, 5. Verburg 2-0, 30. Deprez 3-0, 45. Mijnhijmer 3-1. Rode kaart: 40. Van der Kleij (Smitshoek). ,,We waren met aanvallende bedoelingen naar Smitshoek gegaan maar het is niet de uitvoering geworden die we in gedachten hadden”, constateerde Achilles Veen-trainer Clemens Bastiaansen. ,,Een dik verdiende nederlaag. Na vijf minuten liepen we al achter de feiten aan.”

Eerste klasse C

WNC - De Merino’s 3-3 (1-3). 12. De Gooijer 0-1, 20. Donkervoort 0-2, 37. Verheul 1-2, 45. Terschegget 1-3, 79. Verheul 2-3, 88. Ririmasse 3-3. ,,Toch nog een puntje”, zag WNC-trainer Cor Prein. ,,Mooi als je met een 1-3 achterstand de rust in gaat, maar aan de andere kant hadden we ook met 6-3 kunnen winnen. De tegengoals hebben we te gemakkelijk weggegeven en veel kansen onbenut gelaten.”

GRC 14 - SVL 1-1 (1-0). 18. Versteeg 1-0, 53. Van Hoof 1-1. ,,We mogen blij zijn met het puntje”, stelde GRC 14-trainer Marcel van Helmond. ,,Bij ons was er niet genoeg passie en strijdlust. Voorin waren we onzichtbaar.”

Tweede klasse F

Woudrichem - Nivo Sparta 3-1 (2-1). 5. Looijen 0-1, 14. Secrève 1-1, 34. Duyzer 2-1, 83. Duyzer 3-1. ,,Ons hoofdveld was niet al te beste, en dat speelde ons in de kaart”, zei Woudrichem-trainer Leon Elands. ,,Want Nivo moet het van zijn positiespel hebben, die hobbelige grasmat werkte niet mee. Zelf waren we mentaal ijzersterk, gooiden we heel veel energie in dit duel. Bij vlagen speelden we ook goed.” Zijn collega Theo de Boon, van Nivo Sparta, baalde na afloop. ,,We hebben ons laten afbluffen en zijn te veel meegegaan in het spelletje van Woudrichem. Het kampioenschap zetten we voorlopig maar even in de ijskast.”

Almkerk – Papendrecht 1-0 (0-0). 65. Nieuwesteeg 1-0. ,,In de kleedkamer werd nog wat ruzie gemaakt wie nu uiteindelijk dat doelpunt had gemaakt; Erwin Verbruggen of Niels Niewesteeg”, vertelde Almkerk-trainer Robert Roest. ,,Boeit me niet, we hebben er weer drie punten bij.”

Roda Boys/Bommelerwaard - Wilhelmina’26 2-1 (1-1). 4. Van Esch 0-1, 17. De Wit 1-1, 84. Van Eembergen 2-1. ,,Een moeizame overwinning, maar uiteindelijk wel verdiend”, vond Roda-trainer Frank Brands. ,,Vooral na rust waren we dominant.” Zijn collega Wilhelmina-trainer Johan van der Werff dacht dat er meer in had gezeten voor zijn ploeg. ,,Soms heb je er van die potjes bij dat je niet krijgt wat je verdient. Een punt zou rechtvaardig zijn geweest.”

Derde klasse D

NEO’25 - Altena 2-2 (1-1). 37. Vos 1-0, 38. Uslu 1-1, 65. Tim van Mastrigt 1-2, 77.Rosenbrand 2-2. ,,Altena bleek een goede ploeg, die ons met zijn positiespel probeerde kapot te spelen”, zag NEO-trainer Antoin van Pelt. ,,Uiteindelijk mogen we blij zijn dat we een puntje hebben gepakt.” Altena- middenvelder Patrick Zwart vond zijn team prima spelen. ,,Op een slecht veld speelden we een goede wedstrijd, maar door een foutje van onze keeper werd het alsnog gelijk.”

SV Capelle - Olympia’60 4-1 (2-0). 2. Van Selst 1-0, 17. Dedic 2-0, 47. Weistra 2-1, 84. Eyopoglu (pen.) 3-1, 87. Van Ark 4-1. Rode kaart: 84. Speler (Olympia’60). ,,We kampen met blessures, daardoor moesten we een beroep doen op spelers van het tweede”, vertelde Capelle-trainer Edin Curic. ,,Mijn complimenten voor de manier waarop die jongens dat vanmiddag hebben ingevuld.”

NOAD’32 - Sparta’30 3-0 (1-0). 31. Bouman 1-0, 46. Fitters 2-0, 82. Vos 3-0. Rode kaart: 63. Bleijenberg (NOAD’32), 73. Rutters (Sparta’30, twee keer geel). ,,Tot aan de openingstreffer kreeg Sparta’30 mooie kansen om ons op een achterstand te zetten”, bekende Anton de Waal, pr-man van NOAD’32. ,,Na de 1-0 gingen we beter voetballen, kwamen onze kwaliteiten beter voor het voetlicht.” Sparta-trainer Frans van Wijk kon zich daar in vinden. ,,In de eerste dertig minuten kregen we vier mogelijkheden, maar we deden er niks mee. Dan is er een ongeschreven wet in het voetballen dat zoiets wordt afgestraft.”

GDC - Willem II 5-1 (5-0). 12. Schouten 1-0, 22. Schouten 2-0, 35. Schouten 3-0, 42. Van Wijlen 4-0, 43. Van Wijlen 5-0, 50. Traas (pen.) 5-1. ,,Ik had personele problemen”, legde Willem II-trainer Mustafa Demirtas uit. ,,We begonnen ook veel te slap.” GDC-clubman Piet den Ouden zag dat zijn ploeg voor rust oppermachtig was. ,,Erna was het een slaapverwekkende vertoning.”

GVV’63 - Sleeuwijk 3-0 (1-0). 23. Bouma 1-0, 68. Kaouass 2-0, 79. Van de Werken 3-0. Bijz.: 77. Van Tuyl (GVV’63) stopt penalty in de 77ste minuut. ,,Sleeuwijk had het beste van het spel, maar wij sloegen toe in de counter”, bekende GVV-trainer Jan van Setten. ,,We hebben goed gevoetbald”, vond Sleeuwijk-trainer Pieter Tuns. ,,We kregen heel veel kansen, zelfs een strafschop. Maar scoren zat er vandaag niet in.”

Haaften - BLC 2-4 (1-1). 7. Noordhoek 1-0, 40. Kessens 1-1, 62. Perdon 2-1, 74. Van den Berk (pen.) 2-2, 85. Nabil Elouadi 2-3, 89. Van den Berk 2-4. ,,De jongens hebben keihard gewerkt voor dit prima resultaat”, aldus BLC-trainer John Huisman. ,,Mooie bijkomstigheid, alle ploegen onder ons hebben verloren.”

Herovina - SSC’55 1-3 (1-1). 15. Donders 0-1, 43. Lievaart 1-1, 60. Ter Schiphorst 1-2, 90+2. Knippels 1-3. ,,Voor de rust hadden we de wedstrijd al in het slot moeten gooien”, was Roy van Oosterhout, bestuurslid technische zaken van SSC, van mening. ,,We deden dat dus in de tweede helft. Een dik verdiende zege.”

Vierde klasse C

The Gunners - TSVV Merlijn 3-2 (1-0). 20. 1-0, 60. Van Warmoeskerken 1-1, 70. Maliepaard 1-2, 80. 2-2, 85. (pen.) 3-2. ,,Sneu voor de jongens”, baalde Merlijn-trainer Jeffrey Liem .,,Ze speelden een goede en stabiele wedstrijd. Ze hadden minstens een punt verdiend.”

Vierde klasse D

Brakel – Well 6-0 (1-0). 26. Van Andel 1-0, 52. Gouda Quint 2-0, 60. Oomen 3-0, 66. Gouda Quint 4-0, 71. Gouda Quint 5-0, 88. Gouda Quint 6-0. Rode kaart: 62. Keijnemans (Well), 72. T. Wintjes (Well). ,,Het was een eenzijdige wedstrijd”, vond Brakel-trainer Hans de Jong. ,,Vanaf het begin waren we de betere ploeg en we zijn niet in de problemen geweest.” Daar was zijn collega Edwin van de Braak van Well het niet mee eens. ,,Tot de 2-0 waren we zeker niet de mindere. In de eerste helft hadden we een paar momenten waarbij we op voorsprong konden komen en na rust kregen we kansen op de gelijkmaker.”

Groot-Ammers – ASH 6-0 (1-0). 2. Den Hartog 1-0, 54. Schaap 2-0, 57. Eijkelenboom 3-0, 65. Schaap 4-0, 84. Pott 5-0, 86. Eijkelenboom 6-0. ,,Op de nederlaag valt niets af te dingen”, zei ASH-trainer Ron Laros. ,,We kwamen handen en voeten te kort.”

Unitas – Zuilichem 3-0 (1-0). 21. 1-0, 62. 2-0, 84. 3-0. ,,Het was vandaag net niet”, bekende Zuilichem-trainer Kornee Sterrenburg. ,,Unitas heeft meer kwaliteit en was voetballend veel beter.”