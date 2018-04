Overzicht zaterdagvoetbal: Kozakken Boys onderuit, Achilles Veen pakt volle buit

Tweede divisie

Kozakken Boys – Koninklijke HFC 1-2 (0-1). 1. Van Soest 0-1, 55. Van Son 0-2, 86. Stout 1-2.

Hoofdklasse A

Achilles Veen - Nootdorp 3-1 (2-0). 20. Kuypers (pen.) 1-0, 45. Kuypers (pen.) 2-0, 49. Luiza 2-1, 68. Peters 3-1. Bijz.: Kools (Achilles Veen) stopt penalty in de 26ste minuut. Rode kaart: 26. Van den Berg (Achilles Veen), 81. Kools (Achilles Veen), 81. D. Windhorst (Nootdorp). ,,Ik geef mijn spelers de complimenten voor hun geweldige instelling”, zei Achilles Veen-trainer Clemens Bastiaansen. ,,We hebben goed in de discipline gespeeld.”

Eerste klasse C

WNC - Woudenberg 2-2 (1-1). 4. Soepnel 1-0, 45. De Greef 1-1, 79. Van der Heijden 2-1, 85. Schouten 2-2. ,,Normaal gesproken moet je van zo’n tegenstander winnen”, vond WNC-trainer Cor Prein. ,,Zij krijgen twee en een halve kans en scoren twee keer. Wij waren niet scherp genoeg op hun kansjes. En wij hadden al lang gezien de kansen meer afstand moeten nemen. Inderdaad twee verliespunten.”

GJS - GRC 14 1-1 (0-0). 70. D. van Es 0-1, 74. Bartens 1-1. GRC-trainer Marcel van Helmond: ,,We mochten niet verliezen. Een moeilijke wedstrijd op een slecht veld. We zijn gelukkig niet verder achterop geraakt. We koesteren het puntje.”

Tweede klasse F

Almkerk - Woudrichem 3-0 (1-0). 25. Verbruggen (pen.) 1-0, 70. Nieuwesteeg 2-0, 80. Stalenhoef 3-0. ,,Almkerk speelt geen oogstrelend voetbal, maar de ploeg is buitengewoon degelijk”, zei Woudrichem-trainer Leon Elands. ,,We hebben nauwelijks een kans gehad. Voor zijn collega Robert Roest van Almkerk kwam het kampioenschap dichterbij door het gelijkspel van Roda Boys. ,,Daar zeg ik niks over, we kijken alleen maar naar de volgende wedstrijd. Komende zaterdag staat Meerkerk op het programma. Die moeten we ook zien te winnen.”

Wilhelmina’26 - Hardinxveld 0-1 (0-1). 12. Zwakhals 0-1. ,,Wij spelen nergens meer voor”, vertelde Wilhelmina-trainer Johan van der Werff. ,,Een echte sportman heeft daar lak aan, wil altijd winnen. Bij ons zitten er blijkbaar te veel tussen die niet over die mentaliteit beschikken.”

Nivo Sparta - Brederodes 2-3 (1-2). 10. Kroeze 0-1, 24. Looijen 1-1, 45. Piqué 1-2, 62. 1-3, 85. Looijen 2-3. ,,Drie persoonlijke fouten, daar is niet tegenaan te voetballen”, baalde een teleurgestelde Nivo-trainer Theo de Boon. ,,Het lijkt wel of het op is bij ons. Ik ben blij dat we komende zaterdag niet hoeven te spelen.”

Pelikaan - Roda Boys/Bommelerwaard 2-2 (1-1). 13. Silva 1-0, 33. Van Eembergen (pen.) 1-1, 48. Van Eembergen 1-2, 80. Said 2-2. ,,Wat het spelbeeld betreft was het een terechte uitslag”, bekende Roda-trainer Frank Brands. ,,Maar het is wel zuur dat we geen kans hebben weggegeven, dat die tegentreffers uit dode spelmomenten zijn gescoord.”

Derde klasse D

SSC’55 - Olympia’60 3-1. 1-0, 2-0, Weistra 2-1, 3-1. ,,Vanaf volgende week zijn we weer compleet”, liet Patrick Pruijssers, pr-man van Olympia’60, weten. ,,Dan zijn er geen excuses meer, maar moeten er punten worden gepakt.”

Willem II - NEO’25 1-4 (1-3). 20. Rosenbrand 0-1, 25. Hogenberk 1-1, 32. Rosenbrand 1-2, 39. Kerst 1-3, 68. Trapman 1-4. ,,In deze fase zou de ploeg er moeten staan om te voorkomen dat we degraderen. En dat lukt al weken niet, vanwege te veel blessures”, aldus Willem II-trainer Mustafa Demirtas. ,,Ik had het gevoel dat Willem II aardig uitgeblust was”, zei NEO-trainer Antoin van Pelt. ,,Lekker voor ons, want we staan er daardoor nog altijd prima voor om de nacompetitie te halen.”

Sparta’30 - Altena 2-0 (2-0). 21. Gijben 1-0, 25. Visser 2-0. ,,Voetballend kan het allemaal een stuk beter, maar wat de jongens aan inzet laten zien is ongelooflijk. Het begint erop te lijken dat we ons zonder nacompetitievoetbal gaan handhaven. Dat is heel knap”, was Sparta-trainer Frans van Wijk van mening. ,,Voetballend waren we beter, maar door twee persoonlijke fouten, gaven we twee goals weg”, constateerde Altena-aanvoerder Julian Geelhoedt.

Sleeuwijk - SV Capelle 7-1 (2-1). 4. Van den Steenhoven 1-0, 40. Marinissen 2-0, 46. Dedic 2-1, 57. Molhoek 3-1, 63. Van den Steenhoven 4-1, 66. Van den Steenhoven 5-1, 73. Van den Steenhoven 6-1, 89. Verwoerdt 7-1. ,,Vorige week kregen we kans op kans, maar scoorden we niet. Nu was het uit veertien kansen zeven keer raak. Zo raar”, vond Sleeuwijk-trainer Pieter Tuns. ,,We kwamen meteen na rust op 2-1. Toen dachten we op de bank dat we die wedstrijd nog zouden kantelen, maar na alweer een counter was het een verloren zaak”, meende Capelle-trainer Edin Curic.

Haaften - NOAD’32 2-1 (2-1). Tomasz Kilian 1-0, Julian Vos 1-1, Tomasz Kilian (pen.) 2-1. ,,Het was een middag dat er niet veel wilde lukken. Schade heeft het ons niet veel opgeleverd, want ook onze concurrenten voor de titel gingen onderuit”, zag Anton de Waal, pr-man van NOAD’32.

BLC - GDC 3-2 (1-0). 25. Pelleboer 1-0, 56. Pelleboer 2-0, 59. Vos 2-1, 72. Van Nimwegen 2-2, 86. Van den Berk 3-2. ,,Door een prachtige individuele actie van Jori van den Berk, waarbij hij drie spelers van GDC in de zestien in de luren legde, hebben we uitstekende zaken gedaan om die vervelende nacompetitie te ontlopen”, aldus BLC-trainer John Huisman.

Herovina - GVV ’63 3-0 (2-0). 15. Van der Meijden 1-0, 30. Steenbruggen 2-0, 80. Steenbruggen 3-0. ,,Na zes weken hebben we eindelijk weer eens gewonnen. En dat was meer dan verdiend, al was GVV in sommige fases voetballend beter”, vertelde Herovina-trainer Gert-Jan Potters. ,,We hebben terecht verloren, al startten we goed. Bij de eerste goal ging te veel getwijfel van onze keeper en verdedigers aan vooraf”, zag GVV-trainer Jan van Setten.

Vierde klasse C

TSVV Merlijn - GSC/ODS 0-4 (0-0). 60. 0-1, 70. 0-2, 85. 0-3, 90. (pen.) 0-4. ,,De uitslag is wat geflatteerd, want we deden aardig mee. Maar op het vlak van kansen benutten legden we het dus duidelijk af”, vond Merlijn-trainer Jeffrey Liem.

Vierde klasse D

Well – Rhelico 3-1 (1-0). 17. Van Osch 1-0, 57. Van Osch 2-0, 75. B. Blom 3-0, 80. 3-1. ,,Uit bij Rhelico verloren we, omdat we er niet in slaagden om de bal in de ploeg te houden”, keek Well-trainer Edwin van de Braak terug. ,,Juist met het warme weer van vandaag moesten we zorgen dat we de bal in de ploeg hielden. Dat lukte, we lieten Rhelico niet aan het voetballen toekomen. We zijn geen moment in de problemen geweest.”

Zuilichem – Groot-Ammers 1-2 (1-1). 7. Van der Laar 1-0, 24. Lekkerkerker 1-1, 51. Schollaart 1-2. ,,Het was een wedstrijd vol strijd en met veel lange ballen”, vond Zuilichem-trainer Kornee Sterrenburg. ,,De gelukkigste ploeg heeft gewonnen.”

Brakel – Peursum 1-1 (0-1). 40. 0-1, 66. Kraay 1-1. ,,In de eerste helft was Peursum iets beter”, bekende Brakel-trainer Hans de Jong. ,,Na rust waren wij dat. Ik dacht na de gelijkmaker dat we konden doordrukken, maar dat is niet gebeurd.”

Kerkwijk – Unitas 1-0 (0-0). 85. De Waal 1-0. ,,Unitas was de bovenliggende ploeg en had veel balbezit”, zei Kerkwijk-leider Marc de Bij. ,,Wij speelden gegroepeerd, gaven weinig weg en hebben onze kansen afgewacht. Voor de jongens is dit een mooie beloning voor hun inzet.”