Overzicht zaterdagvoetbal: Kozakken Boys pakt volle buit, Nivo Sparta maakt indruk

Tweede divisie

Kozakken Boys – Excelsior Maassluis 1-0 (0-0). 49. Pires Tavares 1-0.

Hoofdklasse A

RVVH - Achilles Veen 2-0 (1-0). 25. Fortes 1-0, 54. Dieterich 2-0. ,,We hebben vandaag collectief niet gebracht wat we normaal wel brengen”, zei Achilles Veen-trainer Clemens Bastiaansen. ,,We kunnen dit schijnbaar tegen clubs die op papier minder zijn niet brengen. We hebben verdiend verloren.”

Eerste klasse C

LRC Leerdam - GRC 14 2-2 (1-1). 30. Barendregt 1-0, 41. M. Van den Oever 1-1, 55. Köksal 1-2, 77. Gerritsen 2-2. Rode kaart: 80. Van Rossem (GRC 14, twee keer geel). ,,Compliment aan de jongens”, vertelde GRC-trainer Marcel van Helmond. ,,Ze hebben er enorm voor geknokt. Met tien man kregen we nog hele goede kansen om de winnende te maken. Helaas slaagden we daar niet in.”

WNC - DUNO D 2-1 (0-0). 54. Van der Heijden 1-0, 80. Verheul 2-0, 88. Ali 2-1. ,,Een terechte overwinning”, liet een tevreden WNC-trainer Cor Prein weten. ,,Voor rust was DUNO aanvankelijk gevaarlijk, maar we gaven weinig kansen weg. Na rust was het duel helemaal voor ons. Toen hebben we het ook heel goed neergezet.”

Tweede klasse F

Nivo Sparta - Wilhelmina’26 4-0 (2-0). 1. Schaap 1-0, 5. Ruijsch 2-0, 49. Van Opijnen 3-0, 62. Looijen 4-0. ,,Na vijf minuten wisten we al dat we deze wedstrijd zouden winnen”, vertelde Nivo-aanvaller Frenkie Schaap. ,,Thuis laten we maar heel weinig punten liggen.” Bij Wilhelmina wisten ze voor de wedstrijd al dat het moeilijk ging worden om een goed resultaat te behalen. ,,Als je je totale verdediging vanwege schorsingen en griep mist, dan weet je dat je het bij Nivo heel lastig gaat krijgen”, bekende Wilhelmina-trainer Johan van der Werff.

Woudrichem - Drechtstreek 4-2 (2-1). 13. 0-1, 25. Duyzer 1-1, 42. Saaman 2-1, 70. Secrève 3-1, 80. 3-2, 89. Saaman 4-2. ,,Heeft Bori Secrève zijn 75ste doelpunt voor Woudrichem gescoord? Dat wist ik niet”, zei Woudrichem-trainer Leon Elands. ,,Dat zal ik ‘m eens onder zijn neus wrijven, dat-ie op een kratje bier trakteert.”

Roda Boys/Bommelerwaard - SVW is afgelast.

Almkerk - Meerkerk is afgelast

Derde klasse D

BLC - Olympia’60 4-1 (1-1). 17. Pallada 1-0, 30. Kleijberg 1-1, 53. Van den Berk 2-1, 80. Van den Berk 88. Elouadi 4-1. ,,In november was voor de laatste keer gewonnen”, herinnerde BLC-train John Huisman zich. ,,Dit is heel goed voor het zelfvertrouwen. Er broeit ook iets, we gaan beter spelen.” Olympia-trainer Arne Koeman zag dat zijn ploeg voetballend na de gelijkmaker de bovenliggende partij was. ,,Alleen had onze doelman Jelle Stoks zijn dag niet. Bij de tweede en derde treffer ging hij niet vrijuit.”

GVV’63 - NEO’25 1-2 (0-2). 20. Van Gils 0-1, 42. Van de Leur 0-2, 61. Van de Werken 1-2. ,,Op basis van de eerste helft hebben we deze wedstrijd verloren”, vond Jan van Setten, trainer van GVV’63. ,,We toonden toen veel te weinig inzet. Na rust was het een stuk beter, maar toen was het al te laat.”

Herovina - GDC 0-2 (0-1). Youell 0-1, Schouten 0-2. Bijz.: Youell (GDC) mist penalty in de 61ste minuut, nadat Herovina-doelman Walter Kornet met een rode kaart uit het veld was gestuurd. ,,Onze derde zege op rij was een zakelijke overwinning”, was GCD-clubman Piet den Ouden van mening. ,,Daardoor stijgen we naar plaats zes, al ziet de ranglijst er met al die afgelastingen nogal vertekend uit.”

Sleeuwijk - Sparta’30 is afgelast.

NOAD’32 - Willem II is afgelast.

SSC’55 - Altena is afgelast.

Haaften - SV Capelle is afgelast.

Vierde klasse C

Unitas’30 - TSVV Merlijn is afgelast.

Vierde klasse D

Brakel – Unitas 1-1 (1-0). 4. Van Andel 1-0, 72. 1-1. ,,Ik ben tevreden met een punt, maar het hadden er drie kunnen zijn”, vond Brakel-trainer Hans de Jong.

SV Noordeloos – Zuilichem 1-5 (0-3). 13. M. Kooijman 0-1, 28. M. Kooijman 0-2, 37. M. Kooijman 0-3, 60. E. van Dalen 0-4, 62. Van Engelenburg 0-5, 77. 1-5. ,,Je wilt altijd meer, maar je moet ook een keer tevreden zijn en dat ben ik”, zei Zuilichem-trainer Kornee Sterrenburg. ,,We hebben gewonnen op kunstgras en geen blessures opgelopen of kaarten gepakt.”

Well – ASH is afgelast.