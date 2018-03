Overzicht zaterdagvoetbal: Kozakken Boys vergeet te winnen, Achilles Veen pakt volle buit

Tweede divisie

TEC - Kozakken Boys 1-1 (1-1). 9. Grot 1-0, 36. El Azzouti 1-1. Bijz.: El Azzouti (Kozakken Boys) mist penalty in de 69ste minuut.

Hoofdklasse A

Achilles Veen - FC Rijnvogels 1-0 (1-0). 32. Peeters 1-0. Rode kaart: 81. De Vlugt (FC Rijnvogels, twee keer geel). ,,We hadden het in de tweede helft eerder af moeten maken”, vertelde Achilles Veen-trainer Clemens Bastiaansen. ,,Maar ik ben blij met de drie punten tegen een stugge ploeg. Het is een goed begin van de derde periode.”

Eerste klasse C

GRC 14 - Montfoort 2-2 (0-1). 1. Ballo 0-1, 50. Versteeg 1-1, 61. Den Haan 2-1, 90+2. Bakker 2-2. Rode kaart: 6. Van Oostrum (Montfoort). ,,We hebben goed gespeeld maar we vergaten de 3-1 te maken”, zei GRC-trainer Marcel van Helmond. ,,Zuur dat Montfoort in de extra tijd nog gelijk maakt.”

SVL - WNC 1-3 (1-2). 8. Van der Heijden 0-1, 25. Albayrak 1-1, 44. Van der Heijden 1-2, 90+1. Van der Heijden 1-3. ,,We zijn weinig in moeilijkheden geweest”, vond WNC-trainer Cor Prein. ,,Alleen na de gelijkmaker kregen we het even lastig. Na rust moesten we wel alert blijven bij dode momenten. Ja, en Willem Paul (van der Heijden, red.) was onze goalgetter. De vorige keer tegen Delta Sports miste hij wat kansen, dat maakte hij vandaag goed.”

Tweede klasse F

SVW - Nivo Sparta 2-2 (1-1). 4. 1-0, 20. Looijen 1-1, 70. Van Opijnen 1-2, 80. 2-2. ,,Bij deze degradatiekandidaat hebben we twee punten laten liggen”, baalde Nivo-trainer Theo de Boon. ,,Almkerk speelde ook gelijk, dus is dit extra zuur. Voor ons een gemiste kans om op drie punten van de koploper te komen.”

Meerkerk - Roda Boys/Bommelerwaard 1-2 (0-0). 64. Van Eembergen 0-1, 75. 1-1, 84. Van Eembergen 1-2. ,,We speelden op een veld dat zo slecht was dat je zelfs de koeien die je erop zou jagen zou moeten intapen”, zei Roda-trainer Frank Brands. ,,Een groot nadeel voor ons, want we moeten het juist hebben van ons voetballend vermogen. Door na rust meer risico te nemen hebben we alsnog de pot binnen kunnen halen.”

Wilhelmina’26 - Tricht 2-3 (1-0). 44. Schouten 1-0, 79. Van Esch 2-0, 80. 2-1, 90. (pen.) 2-2, 90+3. 2-3. ,, De doelman van Tricht heeft de wedstrijd van zijn leven gespeeld”, constateerde Wilhelmina-trainer Johan van der Werff. ,,Dan wordt het uit het niets 2-1 en gaat het faliekant fout. Harstikke zuur, want Nivo speelde gelijk. Anders hadden we alle troefkaarten in handen gehad voor de tweede periode.”

Heukelum - Almkerk 1-1 (0-1). 20. Van Laarhoven 0-1, 60. 1-1. ,,Voor de rust hadden we de wedstrijd al in een plooi moeten leggen”, vond Almkerk-trainer Robert Roest. ,,Na de gelijkmaker waren we alles vergeten wat we moesten doen. Gelukkig heeft Nivo ook gelijkgespeeld, dus dat is een meevaller.”

Brederodes - Woudrichem 1-4 (1-1). 41. Duijzer 0-1, 43. 1-1, 48. Secrève 1-2, 89. D. Schaap 1-3, 90. Secrève 1-4. Rode kaart: 39. De Bruin (Brederodes, twee keer geel). ,,Ondanks het feit dat de thuisclub lange tijd met tien spelers op het veld stond, hebben we het nog knap lastig gehad”, vond Woudrichem-trainer Leon Elands.

Derde klasse D

Sparta’30 - BLC 2-2 (1-1). 7. Elouadi 0-1, 29. Visser 1-1, 47. Van den Berk 1-2, 76. Van Andel 2-2. ,,Het eerste punt in een uitwedstrijd, dat geeft de burger moed”, vond BLC-trainer John Huisman. ,,Dat hadden er drie kunnen zijn, maar na de 1-2 voorsprong gingen we te veel achteruit lopen.” Zijn collega Frans van Wijk van Sparta’30 zag dat zijn spelers weinig zelfvertrouwen hebben. ,,Daardoor misten we te veel kansen.”

Willem II - Sleeuwijk 4-1 (3-0). 10. Berkers 1-0, 20. Van Limpt 2-0, 25. Van Limpt 3-0, 50. Koster 4-0, 75. Molhoek 4-1. ,,We hadden een offday, want binnen dertig minuten was het al 3-0”, zag Rienie van Iersel, assistent-trainer van Sleeuwijk. ,,Allemaal doelpunten volgens hetzelfde stramien: lange bal, doorkoppen en daarna stonden ze vrij voor het doel.” Willem II-trainer Mustafa Demirtas vindt dat zijn ploeg het in 2018 goed doet. “We doen het lekker met zeven punten uit vier wedstrijden. Op deze manier zo doorgaan, dan ontspringen we de vervelende nacompetitie.”

NEO’25 - SSC’55 1-1 (0-0). 53. Van den Hoven 0-1, 75. Van de Leur 1-1. ,,Deze wedstrijd verdiende geen winnaar”, vond NEO-trainer Antoin van Pelt, die in de vijf jaar dat hij trainer is bij de Tricolores maar eenmaal in deze dorpenderby achter het net viste.

GDC - NOAD’32 6-1 (0-1). 29. Fitters 0-1, 52. Youell 1-1, 55. Youell (pen.) 2-1, 59. Toonen (e.d.) 3-1, 73. Van de Wardt 4-1, 82. Van de Wardt 5-1, 87. Van Wijlen 6-1. Bijz.: Bouman (NOAD’32) mist penalty in de 45ste minuut. ,,Je moet erbij zijn geweest om te kunnen geloven wat ons, de koploper in de derde klasse D, is overkomen”, zei Anton de Waal, pr-man van NOAD’32. ,,En dan nog is het maar amper te bevatten.” Bij de thuisploeg keken ze graag terug op de uitstekende tweede helft. ,,Na rust waren we ontketend en denderden we over de koploper heen”, zag Piet den Ouden, clubman van GDC.

Altena - Haaften 2-2 (2-1). 3. Munster 1-0, 16. Van Zuijdam 1-1, 19. Munster 2-1, 67. Noorthoek 2-2. ,,Jammer dat we niet onze negende overwinning op rij hebben geboekt”, vond Altena-aanvaller Ayhan Uslu. ,,Dan hadden we NOAD’32 nog meer onder druk kunnen zetten.” Haaften-trainer Adrie van Steijn kon met een punt heel goed leven.

SV Capelle - GVV’63 2-0 (0-0). 70. Eyupoglu 1-0, 87. Hadzic 2-0. ,,De jongens hebben de door griep gevelde trainer Edin Curic het beste medicijn bezorgd”, vertelde Capelle-leider John Treffers. ,,Dat NOAD zo hard onderuit ging, maakte het voor ons een gouden middag. Nu zijn we koploper.” Volgens GVV-trainer Jan van Setten was zijn ploeg na rust de bovenliggende partij. “Het draait alleen om doelpunten. We kregen wel de mogelijkheden, maar we vonden het net niet.”

Olympia’60 - Herovina 1-4 (0-2). 8. 0-1, 11. (pen.) 0-2, 56. Weistra 1-2, 63. 1-3, 78. 1-4. ,,Herovina is echt niet zo’n geweldige ploeg, maar doordat we maar liefst zes basisspelers misten konden we er niet tegen opboksen”, aldus Patrick Pruijssers, pr-man van Olympia’60.

Vierde klasse C

TSVV Merlijn – ONI 1-2 (0-2). 30. 0-1, 40. 0-2, 75. Maliepaard 1-2. ,,Tegen de kampioenskandidaat speelden we een goede wedstrijd, maar gingen we onderuit door twee persoonlijke fouten”, zag Merlijn-trainer Jeffrey Liem. ,,Dat was sneu.”

Vierde klasse D

Zuilichem - SVS'65 4-0 (0-0). 50. E. van Dalen 1-0, 63. B. van Dalen (pen.) 2-0, 78. M. Kooijman 3-0, 90. Van Heusden 4-0. Rode kaart: 70. Van Daalen (Zuilichem). ,,Voor rust verzuimden we al om het duel te beslissen", vertelde Zuilichem-trainer Kornee Sterrenburg. ,,Na rust zijn we ook na de rode kaart niet in de problemen geweest."

ASH - VVAC 0-4 (0-3). 2. Den Besten 0-1, 25. Wemmers 0-2, 45. Kooijman 0-3, 50. Korevaar 0-4. ,,Het klasseverschil was te groot", bekende ASH-trainer Ron Laros.

Groot-Ammers - Well 4-1 (2-1). 1. Renes 1-0, 9. Renes 2-0, 21. R. van de Werken 2-1, 47. Schaap 3-1, 50. Renes 4-1. ,,Het is niet goed als je snel twee tegentreffers krijgt aan zowel het begin van de eerste als tweede helft", was Well-trainer Edwin van de Braak van mening. ,,Dan verdien je geen resultaat."

Rhelico - Brakel 1-2 (0-2). 33. Van Andel 0-1, 44. Van Andel 0-2, 79. 1-2. ,,We waren de gelukkigste", zei Brakel-trainer Hans de Jong. ,,Beide ploegen waren gelijkwaardig aan elkaar."