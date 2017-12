Overzicht zaterdagvoetbal: Kozakken Boys wint, Achilles Veen tevreden met punt

Tweede divisie

Koninklijke HFC - Kozakken Boys 1-2 (0-2). 10. El Azzouti 0-1, 43. El Azzouti (pen.) 0-2, 63. Boer 1-2.

Hoofdklasse A

Zwaluwen - Achilles Veen 0-0 (0-0). ,,Ons veldspel was beter, maar ik denk dat we tevreden mogen en moeten zijn met het puntje", zei Achilles Veen-trainer Clemens Basiaansen. ,,Qua kansenverhouding in ieder geval."

Eerste klasse C

Woudenberg - WNC 1-5 (1-2). 23. 1-0, 29. Seqqal 1-1, 33. Verheul (pen.), 65. Sanaky 1-3, 68. Verheul 1-4, 90+1. Kivaka 1-5. Rode kaart: 32. J. Kranendonk (Woudenberg). ,,Geen moment in de problemen geweest", stelde WNC-trainer Cor Prein. ,,Voor rust al meer afstand moeten nemen."

GRC 14 - GJS 3-1 (0-1). 18. Bartens 0-1, 71. Den Haan 1-1, 78. Van Oord 2-1, 90. M. van den Oever 3-1. Rode kaart: 60. Den Haan (GJS). ,,Voor rust waren we niet fel genoeg", bekende GRC-trainer Marcel van Helmond. ,,Na rust hebben we het beter gedaan. Natuurlijk hadden we wat geluk dat GJS met tien man kwam te staan. Hopelijk worden we nu wat constanter en zetten we ook op vreemde bodem eens een goede serie neer."

Tweede klasse F

Roda Boys/Bommelerwaard - Pelikaan 1-2 (0-1). 12. 0-1, 60. 0-2. 74. De Wildt (pen.) 1-2. ,,We waren erg onrustig aan de bal”, vond Roda Boys-trainer Frank Brands. ,,En als je dan balverlies lijdt op plaatsen die gevaar op kunnen leveren, ga je dus de boot in.”

Woudrichem - Almkerk 1-1 (0-0). 63. W. Schaap 1-0, 90+6. Blankers 1-1. ,,Teleurstellend dat we in allerlaatste aanval de winst zien ontglippen? Nee, we zijn trots dat we tegen de koploper een punt hebben gepakt”, vond Wilty Schaap. ,,Dit was de minste wedstrijd tot nu toe in deze competitie", bekende Almkerk-trainer Robert Roest. ,,Ook was er te weinig beleving. We hebben maar amper kansen kunnen creëren en mogen in de handen knijpen dat we aan dit duel nog een puntje overhouden."

Brederodes – Nivo Sparta 2-2 (2-2). 6. Ruijsch 0-1, 12. De Kruijk 0-2, 22. Bakker 1-2, 24. Bakker 2-2. ,,Nee, we hebben na de snelle 0-2 voorsprong onze tegenstander niet onderschat”, vertelde Nivo-trainer Theo de Boon. ,,Brederodes deed er nóg een schep bovenop, daar hadden heel veel moeite mee. In wezen mogen we blij zijn dat we nog een punt hebben gepakt.”

Hardinxveld - Wilhelmina'26 1-4 (1-3). 12. Siland 0-1, 24. Linnenbank 0-2, 30. Linnenbank 0-3, 42. Van Son (e.d.) 1-3, 58. Linnenbank 1-4. ,,Alles wat Nick Linnenbank aanraakt, lijkt wel in goud te veranderen", zei Wilhelmina-trainer Johan van der Werff. ,,Hij staat nu al op tien doelpunten."

Derde klasse D

Altena - Sparta’30 2-0 (0-0). 84. Uslu 1-0, 90. (e.d.) 2-0. Bijz.: Geelhoedt (Altena) mist penalty in de 35ste minuut. ,,In de eerste helft hadden we al een keer of drie moeten scoren”, vond Altena-aanvoerder Julian Geelhoedt. ,,Uiteindelijk vonden we in de slotfase een gaatje. Overigens had ik er alle vertrouwen in dat we onze derde zege op rij zouden boeken, want het overwicht was heel groot.” ,,Je rekent er niet meteen op dat je tegen een technisch vaardiger Altena een punt gaat pakken", liet Sparta-trainer Frans van Wijk weten. ,,Dat is dus ook niet gebeurd, maar als pas in de 82ste minuut het verschil wordt gemaakt, is dat toch een beetje zuur."

SV Capelle - Sleeuwijk 4-2 (0-1). 20. Ruitenberg 0-1, 30. Van Hilst 1-1, 65. Molhoek (pen.) 1-2, 70. Hadzic 2-2, 80. Eyopoglu (pen.) 3-2, 88. Van Selst 4-2. ,,We hebben na rust heel veel risico genomen, zelfs met vijf aanvallers gespeeld", zei Capelle-trainer Edin Curic. ,,Want we wilden per se winnen. En dat is gelukt. ,,We hadden de wedstrijd voor rust moeten beslissen", vond Rienie van Iersel, assistent-trainer van Sleeuwijk. ,,Erna worden we door een heel dubieuze strafschop geveld."

GDC - BLC 1-0 (1-0). 41. Van de Wardt 1-0. ,,Vanwege een schouderblessure kon Wesley niet keepen, dus is hij gaan voetballen", vertelde GDC-clubman Piet den Ouden. ,,Hij scoorde en passant het enige doelpunt in een wedstrijd waarin we veel sterker waren." ,,Het zit mentaal helemaal niet goed bij ons, al weken niet", constateerde BLC-trainer Maart van Lith. ,,Daar maak ik me grote zorgen om. Wat mij betreft, valt er morgen een pak sneeuw, zodat de winterstop al heel vroeg invalt."

GVV’63 - Herovina 0-0 (0-0). ,,Herovina kwam voor een punt, heeft het ook opgehaald", zag GVV-trainer Jan van Setten. ,,Dat hadden we kunnen voorkomen door een van de drie kansen die we na rust kregen te benutten."

NOAD’32 - Haaften 4-0 (1-0). 12. Toonen 1-0, 46. Schuurmans 2-0, 76. Ezzaoubaa 3-0, 90. Pootjes 4-0. Bijz.: De Wit (NOAD'32) stopt penalty in de 73ste minuut. Rode kaart: 45. Gerringa (Haaften). ,,Een geflatteerde uitslag", gaf Anton de Waal, pr-man van NOAD'32, toe. ,,Ondanks dat we in de tweede helft een numeriek overwicht hadden, moest onze doelman herhaaldelijk zijn kunnen laten zien."

Olympia’60 - SSC’55 2-1 (1-0). 2. Van Wanrooij 1-0, 63. Van den Hoven 1-1, 74. Van Wanrooij 2-1. ,,In de eerste twintig minuten hadden we de wedstrijd in het slot moeten gooien", was Olympia's pr-man Patrick Pruijssers van mening. ,,Na rust kregen we het heel lastig, werd het terecht gelijk. Toen Nick zijn tweede doelpunt scoorde, was het gedaan met de weerstand van SSC."

NEO’25 - Willem II 1-0 (1-0). 30. Van Gils (pen.) 1-0. Rode kaart: 89. Rosenbrand (NEO'25, twee keer geel). ,,Het was geen beste wedstrijd, maar toch pikken we alweer drie punten mee", zei NEO-trainer Antoin van Pelt, die na vijf seizoenen gaat stoppen bij de club. ,,Nu staan we op de vierde plaats, dat is ongekend. ,,We hadden zeker een punt verdiend”, vond Willem II-trainer Mustafa Demirtas. ,,Alleen hebben we het niet gekregen. Na de winterstop kunnen we geen beroep meer doen op onze spits, Lucas Lemmens. Hij gaat een wereldreis maken. Een grote aderlating.”

Vierde klasse C

GSC/ODS - TSVV Merlijn 3-2 (1-2). 9. Maliepaard 0-1, 16. 1-1, 30. Anthony Lubbers 1-2, 55. 2-2, 78. 3-2. Bijz.: Thijssen (Merlijn) stopt penalty in de 40ste minuut. ,,Negen spelers moesten op een andere plaats voetballen dan ze normaal gewend waren, zo groot was deze keer de puzzel", constateerde Merlijk-trainer Jeffrey Liem. ,,En toch hebben ze dat prima ingevuld."

Vierde klasse D

ASH - Arkel 0-1 (0-1). 2 . Vogel 0-1. ,,We hebben naar vermogen gepresteerd", vond ASH-trainer Ron Laros. ,,In de tweede helft kregen we nog kansen op de gelijkmaker, al was dat niet verdiend geweest."

Groot-Ammers - Zuilichem 3-1 (0-1). 39. E. van Dalen 0-1, 60. De Vos 1-1, 77. Schollaart 2-1, 89. Eijkelenboom 3-1. bijz.: Renes (Groot-Ammers) mist penalty in de 89ste minuut. Rode kaart: 89. E. van Dalen (Zuilichem, twee keer geel). ,,Onze eerste helft was goed, we zaten er kort op, maar vergaten eerder op voorsprong te komen", zei Zuilichem-trainer Kornee Sterrenburg. ,,Na rust hebben we te weinig gevoetbald en gingen we te veel mee met hun opportunistische spel."

Peursum - Brakel 1-1 (1-1). 20. Van Andel 0-1, 32. 1-1. ,,In de eerste helft had Peursum een overwicht", gaf Brakel-trainer Hans de Jong toe. ,,Na rust waren wij de betere ploeg."

Rhelico - Well 2-0 (1-0). 29. 1-0, 84. 2-0. ,,We hebben de wedstrijd voor rust verloren", vond Well-trainer Edwin van de Braak. ,,In de eerste helft speelden we zwak en waren we niet balvast, daarom liepen we achter de feiten aan."