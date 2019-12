Overzicht | Zwaluw VFC laat niets over van BVV: 8-3, ook Dongen wint

tweede divisie Tyrone Conraad en Sven van Ingen bezorgen Kozakken Boys revanche tegen GVVV

7 december Verdediger Sven van Ingen heeft als belangrijkste taak het voorkomen van doelpunten. In het duel tussen Kozakken Boys en GVVV lukte hem dat niet. Van Ingen was aan het eind van de wedstrijd goed voor drie doelpunten. Slechts twee keer kon hij daarbij juichen, want eentje was een eigen doelpunt. Omdat zijn teamgenoot Tyrone Conraad ook twee keer het juiste doel trof, won Kozakken Boys met 4-2.