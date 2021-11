Özcan Özkaya: van pijlsnelle flankspeler in eredivisie, naar trainer in de dop bij Dongen

De prestaties van de jeugdige Özkaya in Oosterhout werden door de profclubs uit de regio nadrukkelijk gevolgd. Hij scoorde de ene na de andere goal in het eerste elftal van SCO en was bovendien ook bedreven in het geven van assists. ,,De jeugdopleiding van Willem II stond toen heel hoog aangeschreven, dus ik voelde me wel vereerd dat ik daar mocht gaan spelen. Ook NAC meldde zich voor mij, maar Willem II deed het toen sportief echt geweldig goed", herinnert Özkaya zich nog als de dag van gisteren.