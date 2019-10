Paniek in Hilvarenbeek? Dramatische seizoenstart voor Hilvaria

Hilvaria – Marvilde 0-3 (0-2).

,,In de eerste helft konden we nog redelijk mee, maar komen we door stomme fouten met 0-2 achter. We hebben het even zwaar, maar moeten ook gewoon door. De jongens willen echt heel graag weer een potje winnen, maar het zit allemaal niet mee”, zei Henri van den Braak, coach van Hilvaria.

Het was de derde competitienederlaag op rij voor Hilvaria. In die drie wedstrijden kreeg de ploeg uit Hilvarenbeek al vijftien goals tegen.

Oirschot Vooruit – Rood Wit V 2-1 (1-1). 12. Daan Hagemeijer 1-0, 90+4. Daan Hagemeijer 2-0.

,,De eerste helft ging het nog gelijk op en hadden zij wat meer kansen. Toch scoren wij en in de tweede helft ging het precies andersom. Wij waren beter, maar zij maken het doelpunt. Diep in blessuretijd maken we dan toch de goal en dat zorgt natuurlijk voor ontlading. Denk dat we het wel hebben afgedwongen”, zei Oirschot Vooruit-coach Piet Drijvers.

Daan Hagemeijer was met twee doelpunten enorm belangrijk voor zijn ploeg. Voor hem persoonlijk was het ook een flinke opsteker: hij stond na een blessure voor het eerst dit seizoen weer in de basis.

SV Valkenswaard – Beerse Boys 3-2 (1-1). 14. Stijn van Heerbeek 1-1, 50. Daan Mulders 1-2.