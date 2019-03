Paniekerig Nivo Sparta wint in slotfase, prachtgoals van Saaman helpen Woudrichem voorbij NOAD'32

Nivo Sparta – Tricht 5-3 (2-0). 5. Frenk Schaap 1-0, 8. Frenk Schaap 2-0, 59. 2-1, 60. Willem Looijen 3-1, 62. 3-2, 87. 3-3, 89. Willem Looijen 4-3, 90+3. Mohammed Nikbahkt 5-3.

Moment van de wedstrijd: ,,Het moet niet kunnen dat een ploeg als Tricht drie keer bij ons kan scoren”, zei Sparta-trainer Theo de Boon. ,,We verdedigden niet meedogenloos genoeg. Bovendien raakten we bij een tegengoal te snel in paniek.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Na de gelijkmaker nam de spanning op de bank bij Nivo toe. Uiteindelijk pakte de koploper toch de drie punten. ,,Gelukkig duurt een wedstrijd negentig minuten en een beetje. Toen hebben we nog het verschil kunnen maken”, vertelde De Boon.

Roda Boys/Bommelerwaard – Heukelum 1-1 (1-0). 29. Christiaan van Aalst 1-0, 60. Tim Schwebke 1-1.

Moment van de wedstrijd: ,,Het is een heel frustrerende wedstrijd geworden”, vond Boys-trainer Frank Brands. ,,We creëerden wel acht kansen, zij komen een keer over de middellijn. Prompt is het raak.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Sjors Maas maakte, na een in oktober opgelopen kuitbeenbreuk, zijn rentree bij Roda Boys/Bommelerwaard.

EBOH - Altena 1-1 (1-0). 16. 1-0, 53. Eddy Wijtvliet 1-1.

Moment van de wedstrijd: Voor de rust speelden de Nieuwendijkers een heel povere wedstrijd, erna herstelden ze zich goed.

Bijzonderheid van de wedstrijd: De gelijkmaker viel na een ingestudeerde vrije trap, waarbij de bal bij de tweede paal door Johnny Schouten wordt doorgekopt; Eddy Wijtvliet knikte de bal vervolgens in het doel. ,,Met deze variant zijn we deze competitie al een paar keer gevaarlijk geweest”, constateerde Altena-aanvoerder Julian Geelhoedt. ,,Dan is het lekker dat we er nu een keer succes mee boeken.”

Pelikaan - Wilhelmina’26 1-0 (0-0). 90. 1-0.

Moment van de wedstrijd: Het enige doelpunt viel uit een hoekschop. ,,Onnodig weggeven”, meende Wilhelmina-trainer Marcel van Helmond. ,,En dan draaide de bal er ook nog eens in een keer in. Onze doelman dacht dat Gerald Vos de bal weg zou koppen. Dat gebeurde niet, daardoor werd Martijn Knoop verrast.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Van Helmond: ,,Ik baal ervan dat we op die manier de boot ingaan. En het is vervelend voor Martijn, want hij was vanmiddag goed op dreef.”

NOAD’32 - Woudrichem 2-4 (1-3). 15. Remy Schouwenaar 1-0, 35. Tim Saaman 1-1, 37. Corné Nijhof 1-2, 39. Tim Saaman 1-3, 55. Dillis de Vries 1-4, 88. Matthijs Fitters 2-4.

Moment van de wedstrijd: In het eerste kwartier hadden de Wijk en Aalburgers Woudrichem veel meer pijn moeten doen. ,,Toen kregen we een paar mooie kansen”, zag Anton de Waal, pr-man van NOAD’32.