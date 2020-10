Peltzer schiet OSS'20 in Haarlem naar hoofdtoernooi van de beker

Het is OSS’20 voor het tweede seizoen op rij gelukt het hoofdtoernooi van de KNVB Beker te bereiken. De derdedivisionist versloeg woensdag tweededivisionist Koninklijke HFC met 0-1. Jos Peltzer werd matchwinner in Haarlem.

Tekst loopt door onder video.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

De aanvaller scoorde al in de tiende minuut. Hij deed dat op aangeven van Bram Eltink. ,,Bram en ik kunnen elkaar normaal gesproken ook goed vinden”, zei de vleugelaanvaller over de samenwerking met de linksback. ,,Mooi dat ik kon scoren.”

Hij zei het koeltjes en onbewogen. Dat past misschien ook wel bij het vertrouwen dat de Ossenaren uitstraalden. Ze maken zich niet druk van een wedstrijd tegen een ploeg die een niveau hoger speelt. Ze zetten in Haarlem voor rust druk op de tegenstander en kregen meerdere kansen. HFC nam in de tweede helft het initiatief en leek in de slotfase gelijk te maken. OSS ontsnapte zelfs toen de bal van de lijn moest worden gehaald.

Dik verdiend

,,We hadden eigenlijk in de tweede divisie moeten spelen”, merkte Peltzer op, getuige de grote voorsprong die zijn ploeg vorig seizoen had in de derde divisie zondag. ,,Het is niet gek dat we mee kunnen komen met zo’n tegenstander.” Trainer Bertran Kreekels vond de overwinning ‘dik verdiend.’

OSS’20 neemt het in de eerste ronde van de KNVB Beker thuis op tegen Katwijk. Het duel is op 26, 27 of 28 oktober. ,,Dat is een ploeg van een ander kaliber, ik denk beter dan sommige teams uit de eerste divisie”, zei Kreekels. ,,Dat wordt een mooie uitdaging.”

OSS’20: Van der Leest; D.Pijnenburg, Van Ginkel, Engelen, Eltink; Zonnenberg, Calor, T.Pijnenburg (91. De Groot), Van der Velden (78.Campman); Waterink, Peltzer.