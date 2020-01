Penaltynemer VCO mag veld niet in wanneer bal op elf meter ligt

Vijfde klasse E

VCO – Nederwetten 2-0 (0-0). 61. Sep Schraven 1-0, 73. Stef Rooijendijk 0-2 (pen.).

,,Een zeer verdiende overwinning want we speelden erg verzorgd voetbal en konden Nederwetten onze wil op leggen. We hebben bij vlagen de tegenstander weggespeeld”, zag trainer Mario van Berkom van VCO. VCO pakte voor het eerst dit seizoen de drie punten.

In de slotfase ontstond een curieus moment nadat Sep Schraven in het vijandelijke strafschopgebied door de keeper werd gevloerd en VCO een penalty kreeg. Het slachtoffer moest buiten het veld behandeld worden en omdat de keeper geen kaart kreeg mocht Schraven, de eerste strafschopnemer van VCO, volgens de nieuwe regels niet het veld in voordat de penalty genomen werd. Stef Rooijendijk klaarde dit klusje waarna Schraven weer het gras mocht betreden. Van Berkom heeft begrip voor deze manier van handelen. ,,De scheidsrechter volgende uitstekend het reglement alleen vraag ik me af hoe het mogelijk is dat deze regel is opgenomen.”

Fiducia – Odiliapeel 1-2 (1-2). 10. Rick van Leeuwen 0-1, 21. Rick van Leeuwen 0-2, 42. 1-2, 85. Rick van Leeuwen 1-3.

,,Door de juiste wedstrijdmentaliteit te tonen, pakten mijn spelers de winst. Door deze overwinning blijven we meedoen om de tweede periode”, aldus trainer Maarten van Stiphout.

Met drie doelpunten was aanvaller Rick van Leeuwen verantwoordelijk voor alle doelpunten van Odiliapeel.

Elsendorp – FC Uden 1-2 (0-1). 40. Melih Polat 0-1, 49. 1-1 (pen.), 63. Bryan van Schaijk 1-2.

,,Wij waren de ploeg die wilde voetballen, Elsendorp probeerde voornamelijk via de lange bal de spitsen te bereiken. Wij hadden het beste van het spel dus de punten gingen verdiend mee naar Uden”, pakte speler Wesley Vogels van FC Uden de wedstrijd samen.

Tiener Wessel van de Wetering maakte zijn de debuut in de basis voor FC Uden.

Nieuw Woensel – VV Irene 5-1 (5-1). 20. Arthur Piasecki.

,,We speelden tegen een sterke tegenstander, na tien minuten stonden we al met twee doelpunten achter’’, sprak VV Irene-trainer Michael van de Wal. ,,Als we dan via een penalty de aansluitingstreffer vinden, wordt er eigenlijk gelijk een domme penalty aan onze kant weggegeven. Dan gaan de kopjes toch hangen.’’

,,Het was een wedstrijd van twee helften’’, sprak de Irene-trainer. ,,Want voor de tweede helft verdiend mijn ploeg complimenten. Maar ja, een voetbalwedstrijd duurt 90 minuten, geen 45. We moeten terug naar de basis en niet denken dat we goed zijn.’’

Vijfde klasse B

Gloria UC -TVC/Breda 0-2 (0-0).

,,We waren als collectief niet scherp’’, sprak Gloria UC-trainer John Janssens. ,,Misschien zijn we slecht uit de winterstop gekomen. Wij kwamen in de tweede helft op achterstand te liggen, nadat TVC gas bijgaf. Wij hebben terecht verloren maar de periodetitel hebben wij niet zelf meer in de hand. We staan nu gedeeld eerste met Achtmaal, dat alleen op doelsaldo boven ons staat.’’

,,Daan Rossi kwam als invaller binnen de lijnen en miste in de laatste minuten van de wedstrijd een penalty’’, sprak de Gloria UC-trainer. ,,Als dan de aansluitingstreffer was gemaakt, had het misschien nog iets kunnen worden.’’

OVV’67 -SVG 3-2 (1-0) 66. Bram van Gool, 75. Luc Wagener.

,,We hoefden nog maar een helft van deze wedstrijd in te halen en we speelden met vier spitsen, en dat ging best lekker’’, sprak SVG-trainer Pieter Elias. ,,Totdat we op voorsprong kwamen voetbalden we goed, maar toen kwam toch iets van angst. Uit een doodspel-moment en naar mijn mening een handsbal komt OVV weer terug in de wedstrijd.’’

,,Volgende week liggen we een week stil, dan spelen we namelijk tegen de Willem II Amateurs voor de 013-cup’’, vertelt de SVG-trainer. ,,Bij een gelijkspel of zelfs met een niet al te grote nederlaag gaan we door.’’

Vijfde klasse C

DSS’14 – MOSA’14 2-3 (0-0). 57. Stan Rijken 0-1, 65. Tom van Loon 0-2, 70. 1-2 (pen.), 82. 2-2 (pen.), 90. Bram Pennings 2-3 (pen.). Rood: 29. Speler DSS’14.

,,We hebben terecht gewonnen want we creëerden de meeste kansen. Door deze eerste overwinning van het seizoen verlaten we de laatste plaats”, aldus elftalleider Nick van den Helm van MOSA’14.

Stan Rijken startte na een lange blessure voor het eerste in de basis en opende de score voor MOSA’14. Dit zette de ploeg op het goede spoor want de ploeg uit Oijen boekte voor het eerst dit seizoen een overwinning.

Ook opmerkelijk was dat in dit duel drie strafschoppen werden gegeven die allen werden benut.

HRC’14 – RKVSC 3-0 (1-0) 30. Luuk Pouw, 66. Luuk Pouw, 88. Jordi Verwers.

,,RKVSC heeft geen kans gecreëerd deze wedstrijd’’, sprak HRC’14-trainer Harald van Deelen. ,,We hebben volgens mij 70% van de wedstrijd op hun helft gespeeld. Voetballend en conditioneel was het bij ons gewoon beter. RKVSC kwam niet om te voetballen maar om zo weinig mogelijk tegendoelpunten te krijgen.’’

,,Zij waren gewoon beter’’, sprak RKVSC-trainer Ad Schipper. ,,Er zat voor ons vandaag niet meer in. HRC heeft een jonge ploeg en dat kregen wij gewoon niet meer belopen. Over de inzet kan ik de jongens niets verwijten, die was er wel, maar met een krappe selectie zit er niet meer in. Het is hopen dat het beetje bij beetje beter gaat.’’

,,We hebben verdiend verloren’’, sprak de RKVSC-trainer. ,,De eerste helft was het voornamelijk tegenhouden en gingen we met 1-0 de rust in. Dus er lagen nog mogelijkheden, maar HRC maakte in de laatste twintig minuten de wedstrijd af.’’

Vijfde klasse D

Sterksel - EDN’56 0-7 (0-3) 2x Stan Loonen, 1x Sander van Dijck, 3x Stan Loonen, 1x Sven van Gils.

,,Het ging ons vrij makkelijk af. Al hebben we wel wat kansen gemist, er hadden er zo zeven of acht bijgeprikt kunnen worden’’, sprak EDN’56-trainer Frans Tekath. ,,Het is leuk om zo’n serie neer te zetten. Het is hopen dat we dit volgende week thuis kunnen voortzetten tegen Netersel.’’