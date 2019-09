Persoonlijke fouten doen Achilles Veen tegen DUNO de das om

Was een week eerder Capelle veel effectiever dan Achilles, zaterdag op sportpark De Waayenberg etaleerde DUNO een beetje hetzelfde. Al in de eerste minuut rondde de thuisclub via Koen Huntelaar (de neef van Klaas-Jan) af: 1-0.

Karelse: ,,Onbegrijpelijk. We stonden nog te slapen. Gelukkig pakten we het wel snel weer op en een half uur lang speelden we goed. Na de 1- 1 van Sem van der Pijl zat ik echt op de 1-2 te wachten.” Die verwachting kwam niet uit. Via een goed uitgevoerde counter, waarbij Jochem Jansen het eindstation was, greep DUNO nog voor de pauze weer de macht: 2-1.