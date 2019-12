Persoonlijke fouten nekken Nivo Sparta, gouden wissel Henri Versteeg bezorgt GRC 14 drie punten

zaterdag 1CGRC 14 en Altena eindigden het kalenderjaar met een positieve noot. Almkerk maakte in eigen huis een achterstand goed tegen Montfoort, terwijl GRC 14 de hulp nodig had van invaller Henri Versteeg. WNC, dat in de winterstop in Marrakesh verblijft, maakte drie keer een achterstand ongedaan bij SVL.

GRC 14 - Papendrecht 1-0 (0-0). 57. Henri Versteeg 1-0.

GRC 14-trainer Piet de Kruif bracht een half uur voor het einde Henri Versteeg in. Het bleek een gouden wissel want koud in het veld kon Versteeg uithalen voor de overwinningstreffer.

Almkerk - Montfoort 2-1 (1-1). 15. Denny van Loen 0-1, 35. Jonathan van Eerd 1-1, 70. Bart Dirven 2-1.

Almkerk-trainer Ad van Seeters was een tevreden man. ,,We toonden veerkracht en collectief waren we sterk”, vond Van Seeters. ,,Na rust speelden we goed over de grond vanwege de harde wind en had Montfoort veel overtredingen nodig om ons van een doelpunt af te houden.”

SVL - WNC 3-3 (1-1). 21. Alex van Eem 1-0, 23. Willem-Paul van der Heijden 1-1, 46. Bart Bruijne 2-1, 59. Willem-Paul van der Heijden 2-2, 65. Ali Alkan 3-2. 75. SVL (e.d.) 3-3. Rood: Bart Bruijne (SVL).

,,De tegengoals waren allemaal fouten”, sprak een teleurgestelde WNC-trainer Cor Prein. ,,Bij de eerste glipte de bal door de handen van onze keeper Arjen Kaasjager, de tweede was een inzet die als voorzet werd bedoeld en bij de derde waaide een corner er ineens in waarbij we vooraf vergaten de bal weg te koppen.”

,,Het was er eentje met ups en downs. We waren niet constant genoeg en daar zullen we na de winterstop hard aan moeten werken”, aldus Prein die in januari met zijn team een trainingskamp belegt in Marrakesh (Marokko).

Nivo Sparta - LRC Leerdam 2-3 (0-1). 29. Serdar Akkanat 01, 53. Arwin van Soest 0-2, 73. Ferry Meijdam 0-3, 74. Frenk Schaap 1-3, 88. Frenk Schaap 2-3.

Persoonlijke fouten, waaronder twee van keeper Rob Goesten, nekten Nivo Sparta. ,,Het was vooral voor rust een gelijkwaardige wedstrijd waarin Christiaan Perrier (lat) en Frenk Schaap dicht bij de openingstreffer waren”, aldus Nivo Sparta-trainer Theo de Boon. Het slotoffensief van de thuisploeg kwam te laat op gang, waardoor de gelijkmaker, na een 0-3-achterstand een kwartier voor tijd, uitbleef. De Boon: ,,We toonden veel veerkracht. Met deze selectie hoeven wij niet te degraderen.”